Яблочный пирог с орехами
Мы уверены, что у каждой хозяйки в ее кулинарном блокнотике есть любимый рецепт яблочного пирога, и скорее всего не один. И не удивительно, ведь с яблоками выпечка всегда получается ароматной и вкусной!
Сегодня мы хотим предложить вам рецепт восхитительного яблочного пирога с орехами и корицей, сочного и мягкого внутри и рассыпчатого, с хрустящей корочкой, снаружи. Приготовить яблочный пирог с орехами не потребует от вас много усилий, кроме того, он настолько красив и аппетитен, что способен украсить собой даже праздничный стол.
• Пшеничная мука в/с – 1 граненый стакан;
• Масло сливочное – 120 гр.;
• Сахарный песок – 1 кофейная чашечка;
• Яйцо куриное – 1 шт.;
• Сметана средней жирности – 1/2 стакана;
• Сода пищевая – 1 чайная ложечка (без горки);
• Ванильный сахар – 1/2 чайной ложечки;
• Корица – 1,5 чайные ложечки + 2 чайные ложечки сахарного песка (для обсыпки);
• Орехи грецкие (ядра) – 2/3 стакана;
• Яблоки – 1-2 шт.
Яблочный пирог с орехами рецепт
Растопить сливочное масло, соединить его с сахарным песком и ванильным сахаром. Тщательно взбить ингредиенты, для удобства воспользоваться миксером или погружным блендером.
Разбить куриное яйцо, добавить сметану. Снова взбить.
Добавить в массу пищевую соду, размешать.
Просеять в получившуюся вязкую масляную массу пшеничную муку.
Замесить миксером нежное мягкое тесто.
Добавить в тесто крупно порубленные грецкие орехи, размешать.
Из яблок удалить семенные коробки, нарезать на «тонюсенькие» дольки.
Выложить тесто в промазанную форму. Дольки яблок выложить вкруговую, вдавливая их в тесто.
Обильно обсыпать сверху смесью корицы и сахара и рублеными орехами.
Выпекать в разогретой до 200˚С духовке полчаса до красивой румяной корочки.
Перед подачей яблочный пирог остудить.
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