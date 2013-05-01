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Анна


Плов в сковороде
Очень вкусно! Правда ещё положила немного барбариса. Спасибо!

Ольга


Печенье «5 злаков» с орехами и сухофруктами
Спасибо за хороший рецепт. Я немного модернизировала, муку беру пшеничную цельнозерновую и добавляю корицу. Аромат просто нереальный. Очень вкусно, полезно на перекус до обеда.

Марго


Плов в сковороде
Обалденный плов спасибо за рецепт


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Яблочный пирог с орехами

Мы уверены, что у каждой хозяйки в ее кулинарном блокнотике есть любимый рецепт яблочного пирога, и скорее всего не один. И не удивительно, ведь с яблоками выпечка всегда получается ароматной и вкусной!
Сегодня мы хотим предложить вам рецепт восхитительного яблочного пирога с орехами и корицей, сочного и мягкого внутри и рассыпчатого, с хрустящей корочкой, снаружи. Приготовить яблочный пирог с орехами не потребует от вас много усилий, кроме того, он настолько красив и аппетитен, что способен украсить собой даже праздничный стол.


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Количество комментариев 0
Дата добавления рецепта 24 окт

Яблочный пирог с орехами рецепт с фото

Ингредиенты для рецепта Яблочный пирог с орехами:

как приготовить Яблочный пирог с орехами


• Пшеничная мука в/с – 1 граненый стакан;
• Масло сливочное – 120 гр.;
• Сахарный песок – 1 кофейная чашечка;
• Яйцо куриное – 1 шт.;
• Сметана средней жирности – 1/2 стакана;
• Сода пищевая – 1 чайная ложечка (без горки);
• Ванильный сахар – 1/2 чайной ложечки;
• Корица – 1,5 чайные ложечки + 2 чайные ложечки сахарного песка (для обсыпки);
• Орехи грецкие (ядра) – 2/3 стакана;
• Яблоки – 1-2 шт.

    Яблочный пирог с орехами рецепт



    Яблочный пирог рецепт с фотоРастопить сливочное масло, соединить его с сахарным песком и ванильным сахаром. Тщательно взбить ингредиенты, для удобства воспользоваться миксером или погружным блендером.



    Яблочный пирог рецепт с фото 1Разбить куриное яйцо, добавить сметану. Снова взбить.



    Яблочный пирог рецепт с фото 2Добавить в массу пищевую соду, размешать.



    Яблочный пирог рецепт с фото 3Просеять в получившуюся вязкую масляную массу пшеничную муку.



    Яблочный пирог рецепт с фото 4Замесить миксером нежное мягкое тесто.



    Яблочный пирог рецепт с фото 5Добавить в тесто крупно порубленные грецкие орехи, размешать.



    Яблочный пирог рецепт с фото 6Из яблок удалить семенные коробки, нарезать на «тонюсенькие» дольки.



    Яблочный пирог рецепт с фото 7Выложить тесто в промазанную форму. Дольки яблок выложить вкруговую, вдавливая их в тесто.



    Яблочный пирог рецепт с фото 8Обильно обсыпать сверху смесью корицы и сахара и рублеными орехами.



    Яблочный пирог рецепт с фото 9Выпекать в разогретой до 200˚С духовке полчаса до красивой румяной корочки.



    Яблочный пирог готов!Перед подачей яблочный пирог остудить.




    Яблочный пирог




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