Мы уверены, что у каждой хозяйки в ее кулинарном блокнотике есть любимый рецепт яблочного пирога, и скорее всего не один. И не удивительно, ведь с яблоками выпечка всегда получается ароматной и вкусной!

Сегодня мы хотим предложить вам рецепт восхитительного яблочного пирога с орехами и корицей, сочного и мягкого внутри и рассыпчатого, с хрустящей корочкой, снаружи. Приготовить яблочный пирог с орехами не потребует от вас много усилий, кроме того, он настолько красив и аппетитен, что способен украсить собой даже праздничный стол.