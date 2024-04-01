Курага в шоколаде
Если вы еще ни разу не пробовали приготовить шоколадные конфеты в домашних условиях - вы многое потеряли! Приготовление конфет – неимоверно увлекательный процесс. Домашние конфеты имеют массу преимуществ перед магазинными: они не содержат консервантов и лишней химии, состоят из качественных и проверенных ингредиентов, они могут послужить прекрасным подарком, ведь при изготовлении конфет вы вкладываете в них свою душу!
Сухофрукты и орехи – это прекрасные ингредиенты для создания полезных и вкусных конфет!
(на 30 шт)
Домашние конфеты. Курага в шоколаде рецепт.
Грецкие орехи прокалите на сковороде.
Слегка прокалите на сковороде кунжутные зерна.
Заранее промытый и просушенный чернослив нарежьте соломкой.
Соедините кунжут, грецкие орехи и чернослив.
Измельчите соединенные ингредиенты при помощи ручного блендера или прокрутите через мясорубку.
На кураге сделайте боковые надрезы и наполните подготовленной смесью.
Растопите шоколад на водяной бане: нагрейте в глубокой тарелке воду, когда вода начнет закипать, снимите с огня. Поставьте в нее меньшую по объему тарелку (пиалу) с поломанным на дольки шоколадом. Когда шоколад расплавится, перемешайте ложкой.
Начиненную курагу окуните в шоколад, извлеките из шоколада при помощи чайной ложечки и зубочистки.
Выложите курагу на пергамент, когда шоколад немного застынет, переместите конфеты в холодильник на полчаса.
Конфеты курага в шоколаде готовы! Вы можете украсить их рисунком из черного шоколада. Для этого растопите несколько долек черного шоколада на водяной бане, сделайте корнетик из пергамента, наполните его растопленным шоколадом, срежьте уголок и нанесите рисунки на шоколад.
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