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Анна


Плов в сковороде
Очень вкусно! Правда ещё положила немного барбариса. Спасибо!

Ольга


Печенье «5 злаков» с орехами и сухофруктами
Спасибо за хороший рецепт. Я немного модернизировала, муку беру пшеничную цельнозерновую и добавляю корицу. Аромат просто нереальный. Очень вкусно, полезно на перекус до обеда.

Марго


Плов в сковороде
Обалденный плов спасибо за рецепт


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Курага в шоколаде

Если вы еще ни разу не пробовали приготовить шоколадные конфеты в домашних условиях - вы многое потеряли! Приготовление конфет – неимоверно увлекательный процесс. Домашние конфеты имеют массу преимуществ перед магазинными: они не содержат консервантов и лишней химии, состоят из качественных и проверенных ингредиентов, они могут послужить прекрасным подарком, ведь при изготовлении конфет вы вкладываете в них свою душу!
Сухофрукты и орехи – это прекрасные ингредиенты для создания полезных и вкусных конфет!


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Количество комментариев 1
Дата добавления рецепта 24 ноя

Курага в шоколаде рецепт с фото

Ингредиенты для рецепта Курага в шоколаде:
(на 30 шт)

как приготовить Курага в шоколаде


• Курага – 30 шт.;
• Чернослив – 7-10 шт.;
• Кунжут – 1-2 столовые ложки;
• Грецкие орехи – 7-10 ядер;
• Темный шоколад – 100-150 гр.

    Домашние конфеты. Курага в шоколаде рецепт.



    Курага в шоколаде 1 шагГрецкие орехи прокалите на сковороде.



    Курага в шоколаде 2 шагСлегка прокалите на сковороде кунжутные зерна.



    Курага в шоколаде 3 шагЗаранее промытый и просушенный чернослив нарежьте соломкой.



    Курага в шоколаде 4 шагСоедините кунжут, грецкие орехи и чернослив.



    Курага в шоколаде 5 шагИзмельчите соединенные ингредиенты при помощи ручного блендера или прокрутите через мясорубку.



    Курага в шоколаде 6 шагНа кураге сделайте боковые надрезы и наполните подготовленной смесью.



    Курага в шоколаде 7 шагРастопите шоколад на водяной бане: нагрейте в глубокой тарелке воду, когда вода начнет закипать, снимите с огня. Поставьте в нее меньшую по объему тарелку (пиалу) с поломанным на дольки шоколадом. Когда шоколад расплавится, перемешайте ложкой.



    Курага в шоколаде 8 шагНачиненную курагу окуните в шоколад, извлеките из шоколада при помощи чайной ложечки и зубочистки.



    Курага в шоколаде 9 шагВыложите курагу на пергамент, когда шоколад немного застынет, переместите конфеты в холодильник на полчаса.



    Курага в шоколаде 10 шагКонфеты курага в шоколаде готовы! Вы можете украсить их рисунком из черного шоколада. Для этого растопите несколько долек черного шоколада на водяной бане, сделайте корнетик из пергамента, наполните его растопленным шоколадом, срежьте уголок и нанесите рисунки на шоколад.





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Andrey
Одни из моих любимых конфет – курага в шоколаде и чернослив в шоколаде . Что такое вкусные рецепты ? Это в первую очередь домашняя еда приготовленная с душой. Вкусные завтраки, обеды и ужины из привычных и доступных всем продуктов.
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