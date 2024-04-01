Курага в шоколаде

Если вы еще ни разу не пробовали приготовить шоколадные конфеты в домашних условиях - вы многое потеряли! Приготовление конфет – неимоверно увлекательный процесс. Домашние конфеты имеют массу преимуществ перед магазинными: они не содержат консервантов и лишней химии, состоят из качественных и проверенных ингредиентов, они могут послужить прекрасным подарком, ведь при изготовлении конфет вы вкладываете в них свою душу!

Сухофрукты и орехи – это прекрасные ингредиенты для создания полезных и вкусных конфет!