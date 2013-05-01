Банановые сырники
Заменив привычный для традиционного рецепта сахар на сахарную пудру и уменьшив дозировку муки за счет присутствия тропических фруктов с вязкой текстурой – бананов, «классические» сырники легко превратить в нежный, шелковистый, с беспроигрышным ароматом южных плодов творожный десерт.
Банановые сырники придутся по душе взрослым гурманам и маленьким капризулям, окажутся кстати на завтрак, полдник, для быстрого перекуса и позднего ужина. Полуфабрикат же по предложенной рецептуре благополучно переносит заморозку, выручая запасливых и дальновидных хозяек, при этом продукт не лишается ни внешних, ни вкусовых качеств.
Банановые сырники рецепт с фото
Сняв кожуру, бананы разминают до состояния однородного пюре обычными вилкой, толкушкой или пюрируют в блендере.
Творог соединяют в просторной емкости с яйцом, ванильным сахаром и сахарной пудрой – все компоненты перемешивают.
К творожной смеси добавляют банановую мякоть.
Сразу же бросают муку и вымешивают тесто до однородной консистенции.
Сформировав круглые заготовки, каждую со всех сторон панируют в муке.
Разогрев сковороду и затем растительное масло, выкладывают сырники-полуфабрикат. Жарят на среднем огне по 2-3 минуты с каждой стороны, не накрывая крышкой и соблюдая дистанцию между заготовками, до появления румяной корочки.
Готовые сырники с бананами, чтобы удалить излишки жира, еще горячими выкладывают на бумажные полотенце или салфетку.
Через минуту-две сырники с бананами подают, притрусив в тарелке просеянной сахарной пудрой. Для сопровождения выбирают сметану, ягодные соусы/сиропы, любимые джемы и пластинки свежего банана. При желании в роли обволакивающей панировки вместо муки используют сухари мелкого помола, обязательно из белых сортов хлеба и без добавления каких бы то ни было специй. Из рекомендаций – после охлаждения растительное масло на сковороде повторно не разогревать и больше не использовать.
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