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Анна


Плов в сковороде
Очень вкусно! Правда ещё положила немного барбариса. Спасибо!

Ольга


Печенье «5 злаков» с орехами и сухофруктами
Спасибо за хороший рецепт. Я немного модернизировала, муку беру пшеничную цельнозерновую и добавляю корицу. Аромат просто нереальный. Очень вкусно, полезно на перекус до обеда.

Марго


Плов в сковороде
Обалденный плов спасибо за рецепт


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Банановые сырники

Заменив привычный для традиционного рецепта сахар на сахарную пудру и уменьшив дозировку муки за счет присутствия тропических фруктов с вязкой текстурой – бананов, «классические» сырники легко превратить в нежный, шелковистый, с беспроигрышным ароматом южных плодов творожный десерт.
Банановые сырники придутся по душе взрослым гурманам и маленьким капризулям, окажутся кстати на завтрак, полдник, для быстрого перекуса и позднего ужина. Полуфабрикат же по предложенной рецептуре благополучно переносит заморозку, выручая запасливых и дальновидных хозяек, при этом продукт не лишается ни внешних, ни вкусовых качеств.


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Количество комментариев 0
Дата добавления рецепта 28 ноя

Банановые сырники рецепт с фото

Ингредиенты для рецепта Банановые сырники:

как приготовить Банановые сырники


• творог от 5% – 500 г;
• сахарная пудра – 70-80 г;
• яйцо – 1 шт.;
• бананы – 2-3 шт.;
• ванильный сахар – 5 г;
• мука – 3-4 ст. л. без горки + для панировки;
• растительное масло – 50 мл.

    Банановые сырники рецепт с фото



    Сырники с бананами 1 шагСняв кожуру, бананы разминают до состояния однородного пюре обычными вилкой, толкушкой или пюрируют в блендере.



    Сырники с бананами 2 шагТворог соединяют в просторной емкости с яйцом, ванильным сахаром и сахарной пудрой – все компоненты перемешивают.



    Сырники с бананами 3 шагК творожной смеси добавляют банановую мякоть.



    Сырники с бананами 4 шагСразу же бросают муку и вымешивают тесто до однородной консистенции.



    Сырники с бананами 5 шагСформировав круглые заготовки, каждую со всех сторон панируют в муке.



    Сырники с бананами 6 шагРазогрев сковороду и затем растительное масло, выкладывают сырники-полуфабрикат. Жарят на среднем огне по 2-3 минуты с каждой стороны, не накрывая крышкой и соблюдая дистанцию между заготовками, до появления румяной корочки.



    Сырники с бананами 7 шагГотовые сырники с бананами, чтобы удалить излишки жира, еще горячими выкладывают на бумажные полотенце или салфетку.



    Сырники с бананами 8 шагЧерез минуту-две сырники с бананами подают, притрусив в тарелке просеянной сахарной пудрой. Для сопровождения выбирают сметану, ягодные соусы/сиропы, любимые джемы и пластинки свежего банана. При желании в роли обволакивающей панировки вместо муки используют сухари мелкого помола, обязательно из белых сортов хлеба и без добавления каких бы то ни было специй. Из рекомендаций – после охлаждения растительное масло на сковороде повторно не разогревать и больше не использовать.





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