Банановые сырники рецепт с фото

Сняв кожуру, бананы разминают до состояния однородного пюре обычными вилкой, толкушкой или пюрируют в блендере.

Творог соединяют в просторной емкости с яйцом, ванильным сахаром и сахарной пудрой – все компоненты перемешивают.

К творожной смеси добавляют банановую мякоть.

Сразу же бросают муку и вымешивают тесто до однородной консистенции.

Сформировав круглые заготовки, каждую со всех сторон панируют в муке.

Разогрев сковороду и затем растительное масло, выкладывают сырники-полуфабрикат. Жарят на среднем огне по 2-3 минуты с каждой стороны, не накрывая крышкой и соблюдая дистанцию между заготовками, до появления румяной корочки.

Готовые сырники с бананами, чтобы удалить излишки жира, еще горячими выкладывают на бумажные полотенце или салфетку.