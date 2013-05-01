Шоколадная колбаска из печенья рецепт

Половину печенья измельчить в мелкую крошку (при помощи деревянной толкушки, блендера или мясорубки), вторую часть крупно поломать руками. Соединить обе части печенья.

В толстодонную кастрюлю/сковороду положить масло, сахарный песок и влить воду.

Варить массу до закипания, после того как закипит, помешивая, варить еще 1 минуту. Снять с огня, немного остудить (примерно до 60˚С).

Взболтать желток ложечкой.

Помешивая, влить желток в остывший сироп. Тщательно перемешать (лучше венчиком).

Снова поставить на огонь, непрерывно помешивая варить до закипания. Как только закипит, снять с огня.

Оставить горячую массу на 5 минут. Затем положить в нее поломанный на дольки шоколад.

Когда шоколад начнет таять, размешать массу до получения однородной вязкой текстуры.

Соединить крошку из печенья, крупно рубленные орехи и кунжут. Перемешать.

Влить шоколадную массу в подготовленную крошку.

Тщательно перемешать.

Можно разделить массу на 2 части для получения двух колбасок либо сформировать одну большую. Выложить массу на пищевую пленку, желательно сложенную вдвое, завернуть в пленку. Массу стараться утрамбовать плотнее, формируя колбаску. Несколько раз прокатить по столу.

Для того чтобы колбаска держала форму, завернуть ее в фольгу. Поместить в морозилку на полчаса, затем переместить в холодильник еще на полчаса.