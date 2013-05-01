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Обалденный плов спасибо за рецепт


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Шоколадная колбаска

Шоколадная колбаска – изумительный десерт, по вкусу и принципу приготовления напоминающий пирожное «картошка». Рецептов «шоколадной колбаски» так же много, как и рецептов излюбленного пирожного «картошка». Сегодня мы приведем вам не раз проверенный нами рецепт «шоколадной колбаски» без использования сгущенного молока.


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Количество комментариев 0
Дата добавления рецепта 13 дек

Шоколадная колбаска рецепт с фото

Ингредиенты для рецепта Шоколадная колбаска:

как приготовить Шоколадная колбаска


• Полусладкие крекеры – 200 грамм (можно заменить песочным или сахарным печеньем, однако при этом возрастет калорийность пирожного);
• Сахарный песок – 160 грамм;
• Орехи грецкие (предварительно прокаленные) – горсть;
• Кунжут (слегка прокаленный на сковороде) – ¼ стакана;
• Вода – 5 столовых ложек;
• Масло сливочное – 130 грамм;
• Желток одного яйца;
• Плитка темного шоколада – 100 грамм.

    Шоколадная колбаска из печенья рецепт



    Шоколадная колбаска 1 шагПоловину печенья измельчить в мелкую крошку (при помощи деревянной толкушки, блендера или мясорубки), вторую часть крупно поломать руками. Соединить обе части печенья.



    Шоколадная колбаска 2 шагВ толстодонную кастрюлю/сковороду положить масло, сахарный песок и влить воду.



    Шоколадная колбаска 3 шагВарить массу до закипания, после того как закипит, помешивая, варить еще 1 минуту. Снять с огня, немного остудить (примерно до 60˚С).



    Шоколадная колбаска 4 шагВзболтать желток ложечкой.



    Шоколадная колбаска 5 шагПомешивая, влить желток в остывший сироп. Тщательно перемешать (лучше венчиком).



    Шоколадная колбаска 6 шагСнова поставить на огонь, непрерывно помешивая варить до закипания. Как только закипит, снять с огня.



    Шоколадная колбаска 7 шагОставить горячую массу на 5 минут. Затем положить в нее поломанный на дольки шоколад.



    Шоколадная колбаска 8 шагКогда шоколад начнет таять, размешать массу до получения однородной вязкой текстуры.



    Шоколадная колбаска 9 шагСоединить крошку из печенья, крупно рубленные орехи и кунжут. Перемешать.



    Шоколадная колбаска 10 шагВлить шоколадную массу в подготовленную крошку.



    Шоколадная колбаска 11 шагТщательно перемешать.



    Шоколадная колбаска 12 шагМожно разделить массу на 2 части для получения двух колбасок либо сформировать одну большую. Выложить массу на пищевую пленку, желательно сложенную вдвое, завернуть в пленку. Массу стараться утрамбовать плотнее, формируя колбаску. Несколько раз прокатить по столу.



    Шоколадная колбаска 13 шагДля того чтобы колбаска держала форму, завернуть ее в фольгу. Поместить в морозилку на полчаса, затем переместить в холодильник еще на полчаса.



    Шоколадная колбаска 14 шагПри подаче на стол нарезать шоколадную колбаску на кусочки.





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