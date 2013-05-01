Шоколадная колбаска
Шоколадная колбаска – изумительный десерт, по вкусу и принципу приготовления напоминающий пирожное «картошка». Рецептов «шоколадной колбаски» так же много, как и рецептов излюбленного пирожного «картошка». Сегодня мы приведем вам не раз проверенный нами рецепт «шоколадной колбаски» без использования сгущенного молока.
• Полусладкие крекеры – 200 грамм (можно заменить песочным или сахарным печеньем, однако при этом возрастет калорийность пирожного);
• Сахарный песок – 160 грамм;
• Орехи грецкие (предварительно прокаленные) – горсть;
• Кунжут (слегка прокаленный на сковороде) – ¼ стакана;
• Вода – 5 столовых ложек;
• Масло сливочное – 130 грамм;
• Желток одного яйца;
• Плитка темного шоколада – 100 грамм.
Шоколадная колбаска из печенья рецепт
Половину печенья измельчить в мелкую крошку (при помощи деревянной толкушки, блендера или мясорубки), вторую часть крупно поломать руками. Соединить обе части печенья.
В толстодонную кастрюлю/сковороду положить масло, сахарный песок и влить воду.
Варить массу до закипания, после того как закипит, помешивая, варить еще 1 минуту. Снять с огня, немного остудить (примерно до 60˚С).
Взболтать желток ложечкой.
Помешивая, влить желток в остывший сироп. Тщательно перемешать (лучше венчиком).
Снова поставить на огонь, непрерывно помешивая варить до закипания. Как только закипит, снять с огня.
Оставить горячую массу на 5 минут. Затем положить в нее поломанный на дольки шоколад.
Когда шоколад начнет таять, размешать массу до получения однородной вязкой текстуры.
Соединить крошку из печенья, крупно рубленные орехи и кунжут. Перемешать.
Влить шоколадную массу в подготовленную крошку.
Тщательно перемешать.
Можно разделить массу на 2 части для получения двух колбасок либо сформировать одну большую. Выложить массу на пищевую пленку, желательно сложенную вдвое, завернуть в пленку. Массу стараться утрамбовать плотнее, формируя колбаску. Несколько раз прокатить по столу.
Для того чтобы колбаска держала форму, завернуть ее в фольгу. Поместить в морозилку на полчаса, затем переместить в холодильник еще на полчаса.
При подаче на стол нарезать шоколадную колбаску на кусочки.
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