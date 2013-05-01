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Запеканка из кабачков в духовке

Сегодня приготовим довольно сытное блюдо запеканка из кабачков в духовке. Каждая хозяйка имеет в своем кулинарном блокноте парочку рецептов любимых запеканок. И это совсем неудивительно, ведь запеканка готовится быстро и при этом получается вкусной и сытной. Для нашей запеканки используются блинчики из кабачков, которые готовятся отдельно. Это условие, конечно, слегка усложняет процесс, но зато результат получается бесподобный.


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Количество комментариев 0
Дата добавления рецепта 06 май

Запеканка из кабачков в духовке рецепт с фото

Ингредиенты для рецепта Запеканка из кабачков в духовке:

как приготовить Запеканка из кабачков в духовке


- 2 молоденьких кабачка;
- одно крупное яйцо;
- 4 ст. ложки манки;
- 4 ст. ложки (полные, но без верха) муки;
- 250 г фарша;
- 150 г шампиньонов;
- головка лука;
- 150 г сыра;
- рафинированное масло;
- 120 г майонеза;
- 2-3 зубчика чеснока;
- соль и перец.
70 время
готовки
6 количество
порций
сложность рецепта: средняя

    Запеканка из кабачков с фаршем в духовке



    Запеканка из кабачков в духовке 1 шагКабачки моем, обсушиваем и натираем вместе с кожицей на крупной терке. Кабачки лучше использовать молодые, небольшие в диаметре и с тонкой нежной кожицей. В противном случае верхний грубоватый слой необходимо удалить.



    Запеканка из кабачков в духовке 2 шагК натертым кабачкам добавляете манку, муку, яйцо, соль и перец. Вымешиваете. Сначала масса будет суховатой, но кабачки быстро выделят сок, который смочит муку с манкой.



    Запеканка из кабачков в духовке 3 шагБерете сковороду, накаляете ее с небольшим количеством рафинированного масла и выкладываете на нее 1/3 часть кабачковой массы. Быстренько разравниваете лопаткой по всему диаметру сковороды, придавая форму блинчика.



    Запеканка из кабачков в духовке 4 шагПодрумянив одну сторону, переворачиваете кабачковый блин на другую сторону. Пекутся они быстро, поэтому далеко от плиты не отходите. В результате получаете три румяных блинчика.



    Запеканка из кабачков в духовке 5 шагШампиньоны нарезаете не очень крупно, да луковицу измельчаете помельче. Кидаете их на сковороду, на которой жарились блины, и, добавив немного масла, доводите до полуготовности.



    Запеканка из кабачков в духовке 6 шагБерете блин, распределяете по его поверхности 1/3 часть фарша.



    Запеканка из кабачков в духовке 7 шагПоверх мяса выкладываете слой грибной зажарки. Подсаливаете.



    Запеканка из кабачков в духовке 8 шаг Затем посыпаете тертым сыром.



    Запеканка из кабачков в духовке 9 шагСкладываете блины горкой в смазанную жаропрочную форму. Сырный слой на верхнем блине должен быть более толстым, чтобы запеканка получилась с хорошей сырной корочкой.



    Запеканка из кабачков в духовке 10 шагПоверх сыра смазываете майонезом с добавлением чеснока.



    Запеканка из кабачков в духовке 11 шагОтправляете запеканку на 30-40 минут в духовку, предварительно разогретую до 175 градусов. Запеканка получается румяной и очень сочной.



    Запеканка из кабачков в духовке 12 шагДаете ей чуть-чуть времени, чтобы сбросить жар и закрепить свою форму, и нарезаете порционными кусочками. В слегка остывшем виде запеканка режется очень легко и не рассыпается при переносе на тарелку. Вот и все вкусная запеканка из кабачков с фаршем в духовке готова!





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