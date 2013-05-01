Запеканка из кабачков в духовке

Запеканка из кабачков с фаршем в духовке

Кабачки моем, обсушиваем и натираем вместе с кожицей на крупной терке. Кабачки лучше использовать молодые, небольшие в диаметре и с тонкой нежной кожицей. В противном случае верхний грубоватый слой необходимо удалить.

К натертым кабачкам добавляете манку, муку, яйцо, соль и перец. Вымешиваете. Сначала масса будет суховатой, но кабачки быстро выделят сок, который смочит муку с манкой.

Берете сковороду, накаляете ее с небольшим количеством рафинированного масла и выкладываете на нее 1/3 часть кабачковой массы. Быстренько разравниваете лопаткой по всему диаметру сковороды, придавая форму блинчика.

Подрумянив одну сторону, переворачиваете кабачковый блин на другую сторону. Пекутся они быстро, поэтому далеко от плиты не отходите. В результате получаете три румяных блинчика.

Шампиньоны нарезаете не очень крупно, да луковицу измельчаете помельче. Кидаете их на сковороду, на которой жарились блины, и, добавив немного масла, доводите до полуготовности.

Берете блин, распределяете по его поверхности 1/3 часть фарша.

Поверх мяса выкладываете слой грибной зажарки. Подсаливаете.

Затем посыпаете тертым сыром.

Складываете блины горкой в смазанную жаропрочную форму. Сырный слой на верхнем блине должен быть более толстым, чтобы запеканка получилась с хорошей сырной корочкой.

Поверх сыра смазываете майонезом с добавлением чеснока.

Отправляете запеканку на 30-40 минут в духовку, предварительно разогретую до 175 градусов. Запеканка получается румяной и очень сочной.