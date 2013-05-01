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Очень вкусно! Правда ещё положила немного барбариса. Спасибо!

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Спасибо за хороший рецепт. Я немного модернизировала, муку беру пшеничную цельнозерновую и добавляю корицу. Аромат просто нереальный. Очень вкусно, полезно на перекус до обеда.

Марго


Плов в сковороде
Обалденный плов спасибо за рецепт


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Манник с яблоками на кефире

Сегодня представляя вашему вниманию манник с яблоками на кефире рецепт которого довольно прост! Манка – это все-таки чудо-крупа! Не любишь кашу - можно ведь и пироги из нее испечь! Тем, кто действительно не любит манку, можно не беспокоиться – вы практически не почувствуете ее в этом маннике, зато для тех, у кого вечно и всегда не хватает времени, а таких женщин сегодня пруд пруди, этот рецепт манника просто находка! Быстро, не хлопотно, дешево и вкусно! А красотища-то какая! И, кстати, делаются эти расписные узоры очень просто – спорим, вам хватит на это не более минуты?


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Количество комментариев 0
Дата добавления рецепта 22 янв

Манник с яблоками на кефире рецепт с фото

Ингредиенты для рецепта Манник с яблоками на кефире:

как приготовить Манник с яблоками на кефире


- манка – 1 стак.;
- сахар – 1 стак.;
- кефир – 1 стак.;
- яблоки – 3-4 шт.;
- корица – 1-2 ч.л.;
- ванилин;
- разрыхлитель – 1,5 ч.л.;
- мука – 1,5-2 стакана;
- яйца – 2 шт.;
- сахарная пудра.
120 время
готовки
8 количество
порций
сложность рецепта: Легко

    Манник с яблоками на кефире рецепт



    Смешать кефир и манкуСмешать кефир и манкуВсыпать манную крупу в глубокую емкость, влить туда же кефир. Манно-кефирную массу перемешать и оставить смесь набухать где-то на 1 час.



    Добавляем в смесь яйца и сахарДобавляем в смесь яйца и сахарКогда вся смесь станет похожей на густую сметану – добавить в нее яйца и сахар, теперь перемешать до абсолютной однородности.



    Добавить мукуДобавить мукуМуку просеять, всыпать к манно-кефирной основе вместе с порцией разрыхлителя и по желанию - ванилью.



    Получившиеся тесто выложить в форму, сверху яблоки и молотую корицуПолучившиеся тесто выложить в форму, сверху яблоки и молотую корицуТесто хорошо перемешать, половину порции переложить в форму, которую необходимо смазать/застелить пергаментной бумагой. Яблоки нарезать крупными кусочками-дольками, разложить их равномерно по поверхности слоя, присыпать молотой корицей.



    Сверху залить оставшимся тестомСверху залить оставшимся тестомСверху на яблоки вылить оставшуюся вторую половину теста, разровнять по возможности верх пирога лопаткой и поместить вашу форму в заранее прогретый духовой шкаф на 45-55 минут при обычной для выпечки температуре – 180 градусов. Готовность вашего манника проверить длинной деревянной шпажкой и, если она выходит сухой, значит манник полностью готов.



    Украсить манник с яблоками на кефире сахарной пудройУкрасить манник с яблоками на кефире сахарной пудройДайте маннику с яблоками на кефире время остыть, извлеките аккуратно из формы, переложите на блюдо. Возьмите любую ажурную бумажную салфетку либо фрагмент ажурного текстиля - тюль, кружево, ткань с вышивкой, с сетчатым рисунком или со сквозным орнаментом, в общем, все то, что связано с ажурами, которые бы вы хотели перенести на поверхность манника. Положите сверху ажурный рисунок и присыпьте сахарной пудрой из ситечка. Затем аккуратно, но резко поднимите салфетку или ткань, и на поверхности увидите отпечаток своих узоров. Вот так очень-очень быстро можно украсить не только этот манник с яблоками на кефире, но и любой пирог из вашей кулинарной книги. Приятного аппетита!





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