Сегодня представляя вашему вниманию манник с яблоками на кефире рецепт которого довольно прост! Манка – это все-таки чудо-крупа! Не любишь кашу - можно ведь и пироги из нее испечь! Тем, кто действительно не любит манку, можно не беспокоиться – вы практически не почувствуете ее в этом маннике, зато для тех, у кого вечно и всегда не хватает времени, а таких женщин сегодня пруд пруди, этот рецепт манника просто находка! Быстро, не хлопотно, дешево и вкусно! А красотища-то какая! И, кстати, делаются эти расписные узоры очень просто – спорим, вам хватит на это не более минуты?