Манник с яблоками на кефире
Сегодня представляя вашему вниманию манник с яблоками на кефире рецепт которого довольно прост! Манка – это все-таки чудо-крупа! Не любишь кашу - можно ведь и пироги из нее испечь! Тем, кто действительно не любит манку, можно не беспокоиться – вы практически не почувствуете ее в этом маннике, зато для тех, у кого вечно и всегда не хватает времени, а таких женщин сегодня пруд пруди, этот рецепт манника просто находка! Быстро, не хлопотно, дешево и вкусно! А красотища-то какая! И, кстати, делаются эти расписные узоры очень просто – спорим, вам хватит на это не более минуты?
готовки
порций
Манник с яблоками на кефире рецепт
Всыпать манную крупу в глубокую емкость, влить туда же кефир. Манно-кефирную массу перемешать и оставить смесь набухать где-то на 1 час.
Когда вся смесь станет похожей на густую сметану – добавить в нее яйца и сахар, теперь перемешать до абсолютной однородности.
Муку просеять, всыпать к манно-кефирной основе вместе с порцией разрыхлителя и по желанию - ванилью.
Тесто хорошо перемешать, половину порции переложить в форму, которую необходимо смазать/застелить пергаментной бумагой. Яблоки нарезать крупными кусочками-дольками, разложить их равномерно по поверхности слоя, присыпать молотой корицей.
Сверху на яблоки вылить оставшуюся вторую половину теста, разровнять по возможности верх пирога лопаткой и поместить вашу форму в заранее прогретый духовой шкаф на 45-55 минут при обычной для выпечки температуре – 180 градусов. Готовность вашего манника проверить длинной деревянной шпажкой и, если она выходит сухой, значит манник полностью готов.
Дайте маннику с яблоками на кефире время остыть, извлеките аккуратно из формы, переложите на блюдо. Возьмите любую ажурную бумажную салфетку либо фрагмент ажурного текстиля - тюль, кружево, ткань с вышивкой, с сетчатым рисунком или со сквозным орнаментом, в общем, все то, что связано с ажурами, которые бы вы хотели перенести на поверхность манника. Положите сверху ажурный рисунок и присыпьте сахарной пудрой из ситечка. Затем аккуратно, но резко поднимите салфетку или ткань, и на поверхности увидите отпечаток своих узоров. Вот так очень-очень быстро можно украсить не только этот манник с яблоками на кефире, но и любой пирог из вашей кулинарной книги. Приятного аппетита!
Просмотров: 4 210
Рецепты похожие на: Манник с яблоками на кефире
|
|