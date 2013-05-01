Маффины на кефире
Замешанные маффины на кефире по текстуре более нежные чем традиционные. Рецепт не требует вводить сливочное масло или маргарин в тесто и позволяет использовать обезжиренный кисломолочный продукт, идя навстречу приверженцам выпечки с относительно низким показателем калорий.
Маффины на кефире рецепт с фото
Первым делом смешиваем мак, 30 г сахара и молоко. Прогревая на небольшом огне, провариваем до загустения массы и растворения сахарный крупинок примерно 5-7 минут.
Следующие 30 г сахара, столько же муки и сливочного масла растираем для будущего штрейзеля в крошку – отправляем на 5-10 минут в холодильник.
Приступаем к замесу теста. Сначала соединяем жидкие компоненты: кефир, яйцо, растительное масло.
Отдельно перемешиваем сухие ингредиенты: оставшиеся просеянную пшеничную муку и сахарный песок, а также разрыхлитель.
Жидкий состав с кефиром вливаем к мучной смеси – доводим до однородности.
Последней кладем сахарно-маковую тягучую массу и еще раз вымешиваем.
Вязкое, липкое тесто раскладываем по промасленным формам, наполняя их на 2/3.
Сверху присыпаем холодной крошкой сладкого штрейзеля. Ставим кексы-полуфабрикат в прогретую до 200 градусов духовку и, снизив температурный режим до отметки 180 градусов, выпекаем около 25 минут.
"Загоревшие" кефирные маффины с маком и хрустящим, рассыпчатым штрейзелем, остудив, достаем из емкостей.
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