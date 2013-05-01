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Очень вкусно! Правда ещё положила немного барбариса. Спасибо!

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Спасибо за хороший рецепт. Я немного модернизировала, муку беру пшеничную цельнозерновую и добавляю корицу. Аромат просто нереальный. Очень вкусно, полезно на перекус до обеда.

Марго


Плов в сковороде
Обалденный плов спасибо за рецепт


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Маффины на кефире

Замешанные маффины на кефире по текстуре более нежные чем традиционные. Рецепт не требует вводить сливочное масло или маргарин в тесто и позволяет использовать обезжиренный кисломолочный продукт, идя навстречу приверженцам выпечки с относительно низким показателем калорий.


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Количество комментариев 0
Дата добавления рецепта 01 ноя

Маффины на кефире рецепт с фото

Ингредиенты для рецепта Маффины на кефире:

как приготовить Маффины на кефире


• 70 мл кефира;
• 4 ст. л. растительного масла;
• 1 яйцо;
• 2 ч. л. мака;
• 50 мл молока;
• 130 г сахара;
• 30 г сливочного масла;
• 230 г муки;
• 1,5 ч. л. разрыхлителя.

    Маффины на кефире рецепт с фото



    Маффины на кефире 1 шагПервым делом смешиваем мак, 30 г сахара и молоко. Прогревая на небольшом огне, провариваем до загустения массы и растворения сахарный крупинок примерно 5-7 минут.



    Маффины на кефире 2 шагСледующие 30 г сахара, столько же муки и сливочного масла растираем для будущего штрейзеля в крошку – отправляем на 5-10 минут в холодильник.



    Маффины на кефире 3 шагПриступаем к замесу теста. Сначала соединяем жидкие компоненты: кефир, яйцо, растительное масло.



    Маффины на кефире 4 шагОтдельно перемешиваем сухие ингредиенты: оставшиеся просеянную пшеничную муку и сахарный песок, а также разрыхлитель.



    Маффины на кефире 5 шагЖидкий состав с кефиром вливаем к мучной смеси – доводим до однородности.



    Маффины на кефире 6 шагПоследней кладем сахарно-маковую тягучую массу и еще раз вымешиваем.



    Маффины на кефире 7 шагВязкое, липкое тесто раскладываем по промасленным формам, наполняя их на 2/3.



    Маффины на кефире 8 шагСверху присыпаем холодной крошкой сладкого штрейзеля. Ставим кексы-полуфабрикат в прогретую до 200 градусов духовку и, снизив температурный режим до отметки 180 градусов, выпекаем около 25 минут.



    Маффины на кефире готовы"Загоревшие" кефирные маффины с маком и хрустящим, рассыпчатым штрейзелем, остудив, достаем из емкостей.





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