Маффины на кефире рецепт с фото

Первым делом смешиваем мак, 30 г сахара и молоко. Прогревая на небольшом огне, провариваем до загустения массы и растворения сахарный крупинок примерно 5-7 минут.

Следующие 30 г сахара, столько же муки и сливочного масла растираем для будущего штрейзеля в крошку – отправляем на 5-10 минут в холодильник.

Приступаем к замесу теста. Сначала соединяем жидкие компоненты: кефир, яйцо, растительное масло.

Отдельно перемешиваем сухие ингредиенты: оставшиеся просеянную пшеничную муку и сахарный песок, а также разрыхлитель.

Жидкий состав с кефиром вливаем к мучной смеси – доводим до однородности.

Последней кладем сахарно-маковую тягучую массу и еще раз вымешиваем.

Вязкое, липкое тесто раскладываем по промасленным формам, наполняя их на 2/3.

Сверху присыпаем холодной крошкой сладкого штрейзеля. Ставим кексы-полуфабрикат в прогретую до 200 градусов духовку и, снизив температурный режим до отметки 180 градусов, выпекаем около 25 минут.