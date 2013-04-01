Мясной рулет грибами и сыром
Что может быть красивее и эффектнее на праздничном столе, чем мясной рулет с самыми разнообразными начинками? Это блюдо пользуется огромной симпатией всегда и везде, а поэтому непременно приготовьте его на свое новогоднее застолье!
Любители мяса и любители грибов будут в восторге! Такой аппетитный мясной рулет во много раз красивее и вкуснее, чем нарезка из магазинной колбасы или ветчины. Свиная шейка с тонкими прослойками жира гарантированно делает рулет нежным и мягким, а сушеные белые грибы придают чудесный аромат! Только представьте лица ваших приглашенных, когда они увидят этот замечательный мясной деликатес и поймут, что он приготовлен вашими собственными руками с любовью и всей заботой…
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Мясной рулет грибами и сыром рецепт с фото
Для приготовления этого вкусного мясного рулета можно использовать и магазинные грибы – шампиньоны или вешенки. Но вот тот аромат, который получается при использовании лесных, хоть даже и сушеных, грибов – просто неповторим! Поэтому обязательно найдите возможность приготовить мясной рулет именно с лесными грибами, как в нашем случае, с белыми сушеными. Их предварительно замачивают на ночь, дают им набухнуть и впитать в себя жидкость.
Перед тем как приступить к нарезке мяса для рулета, отвар с грибов слейте в отдельную емкость (из него получается отличный грибной бульон), а сами разбухшие грибы залейте новой водой и поставьте отвариваться на 30-40 минут слегка подсолив. Когда грибы отварятся – охладите их и нарежьте средними кубиками
Кусочек свиной шеи кладем на доску и делаем продольный глубокий надрез ровно посредине, не дорезая до края примерно около 1,5 см.
В свою очередь получившиеся две половинки мясного кусочка также разрезаем продольно и не дорезаем до края 1,5 см, разворачиваем как книгу. Постарайтесь не прорезать мясо насквозь. Можно сделать еще пару надрезов, чтобы получить более-менее равномерный по толщине пласт.
Теперь весь пласт накрываем пленкой и отбиваем молоточком. Когда вся толщина по поверхности выровняется – пересыпаем свинину солью и перцем.
Натираем развернутый в пласт ошеек приправой для свинины с двух сторон, сворачиваем и оставляем в сторону, пускай маринуется, пока вы будете заниматься грибной начинкой для рулета.
Для начинки обжариваем лук на растительном масле до появления легкой золотистой поверхности и приятного аромата.
В самом конце обжаривания кладем ломтики чеснока, прованские травы и грибную приправу. Солим по вкусу, перемешиваем и снимаем с огня.
Даем грибам и луку полностью (!) охладиться, и только тогда трем в начинку твердый сыр на мелкой терке.
Перевязываем кулинарной нитью и смазываем верхушку маслом, чтобы присыпанный кунжут хорошо удерживался на рулете.
В духовке устанавливаем режим в 200 градусов, помещаем противень в рулетом на среднюю полку. Через 15 минут температуру снижаем до 180-ти и запекаем еще 45 минут.
За 7 минут до окончания рукав сверху разрезаем, чтобы с помощью режима «Гриль» зарумянить рулет сверху. Мясной рулет с грибами и сыром готов!
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