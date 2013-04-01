Мясной рулет грибами и сыром рецепт с фото

Замочим сушеные грибы на ночь Для приготовления этого вкусного мясного рулета можно использовать и магазинные грибы – шампиньоны или вешенки. Но вот тот аромат, который получается при использовании лесных, хоть даже и сушеных, грибов – просто неповторим! Поэтому обязательно найдите возможность приготовить мясной рулет именно с лесными грибами, как в нашем случае, с белыми сушеными. Их предварительно замачивают на ночь, дают им набухнуть и впитать в себя жидкость.

Варим грибы Перед тем как приступить к нарезке мяса для рулета, отвар с грибов слейте в отдельную емкость (из него получается отличный грибной бульон), а сами разбухшие грибы залейте новой водой и поставьте отвариваться на 30-40 минут слегка подсолив. Когда грибы отварятся – охладите их и нарежьте средними кубиками

Делаем продольный глубокий надрез ровно посредине мяса Кусочек свиной шеи кладем на доску и делаем продольный глубокий надрез ровно посредине, не дорезая до края примерно около 1,5 см.

Делаем еще надрезы В свою очередь получившиеся две половинки мясного кусочка также разрезаем продольно и не дорезаем до края 1,5 см, разворачиваем как книгу. Постарайтесь не прорезать мясо насквозь. Можно сделать еще пару надрезов, чтобы получить более-менее равномерный по толщине пласт.

Отбиваем мясо и посыпаем солью и перцем Теперь весь пласт накрываем пленкой и отбиваем молоточком. Когда вся толщина по поверхности выровняется – пересыпаем свинину солью и перцем.

Натираем приправой Натираем развернутый в пласт ошеек приправой для свинины с двух сторон, сворачиваем и оставляем в сторону, пускай маринуется, пока вы будете заниматься грибной начинкой для рулета.

Обжарим лук Для начинки обжариваем лук на растительном масле до появления легкой золотистой поверхности и приятного аромата.

Добавляем отваренные грибы Добавляем отваренные белые грибы, помешиваем и обжариваем вместе еще 2 минуты.

Добавляем чеснок и приправы В самом конце обжаривания кладем ломтики чеснока, прованские травы и грибную приправу. Солим по вкусу, перемешиваем и снимаем с огня.

На остывшую поджарку натираем сыр Даем грибам и луку полностью (!) охладиться, и только тогда трем в начинку твердый сыр на мелкой терке.

Перемешиваем сыр с грибами и раскладываем по поверхности мяса Перемешиваем сыр с грибами и раскладываем начинку тонким слоем по всему мясному пласту.

Сворачиваем мясо рулетом Теперь сворачиваем его рулетом.

Связываем нитью. смазываем маслом и посыпаем кунжутом Перевязываем кулинарной нитью и смазываем верхушку маслом, чтобы присыпанный кунжут хорошо удерживался на рулете.

Кладем в рукав для запекания Перемещаем рулет в рукав для запекания, концы хорошо закрепляем клипсами.

Ставим в духовку В духовке устанавливаем режим в 200 градусов, помещаем противень в рулетом на среднюю полку. Через 15 минут температуру снижаем до 180-ти и запекаем еще 45 минут.

Нарезаем мясной рулет За 7 минут до окончания рукав сверху разрезаем, чтобы с помощью режима «Гриль» зарумянить рулет сверху. Мясной рулет с грибами и сыром готов!