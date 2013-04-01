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Очень вкусно! Правда ещё положила немного барбариса. Спасибо!

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Спасибо за хороший рецепт. Я немного модернизировала, муку беру пшеничную цельнозерновую и добавляю корицу. Аромат просто нереальный. Очень вкусно, полезно на перекус до обеда.

Марго


Плов в сковороде
Обалденный плов спасибо за рецепт


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Мясной рулет грибами и сыром

Что может быть красивее и эффектнее на праздничном столе, чем мясной рулет с самыми разнообразными начинками? Это блюдо пользуется огромной симпатией всегда и везде, а поэтому непременно приготовьте его на свое новогоднее застолье!
Любители мяса и любители грибов будут в восторге! Такой аппетитный мясной рулет во много раз красивее и вкуснее, чем нарезка из магазинной колбасы или ветчины. Свиная шейка с тонкими прослойками жира гарантированно делает рулет нежным и мягким, а сушеные белые грибы придают чудесный аромат! Только представьте лица ваших приглашенных, когда они увидят этот замечательный мясной деликатес и поймут, что он приготовлен вашими собственными руками с любовью и всей заботой…


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Количество комментариев 0
Дата добавления рецепта 30 дек

Мясной рулет грибами и сыром рецепт с фото

Ингредиенты для рецепта Мясной рулет грибами и сыром:

как приготовить Мясной рулет грибами и сыром


- свинина без кости (шея) – 1 кг;
- грибы лесные сушеные (белые) – 200 г;
- лук – 1-2 шт.;
- чеснок – 3 зубка;
- приправа грибная – 1 ч.л.;
- прованские травы – 1 ч.л.;
- приправа для свинины – 1 ч.л.;
- сыр твердый – 100 г;
- кунжут – 1 ст.л.
90 время
готовки
12 количество
порций
сложность рецепта: Средняя

    Мясной рулет грибами и сыром рецепт с фото



    Замочим сушеные грибы на ночьЗамочим сушеные грибы на ночьДля приготовления этого вкусного мясного рулета можно использовать и магазинные грибы – шампиньоны или вешенки. Но вот тот аромат, который получается при использовании лесных, хоть даже и сушеных, грибов – просто неповторим! Поэтому обязательно найдите возможность приготовить мясной рулет именно с лесными грибами, как в нашем случае, с белыми сушеными. Их предварительно замачивают на ночь, дают им набухнуть и впитать в себя жидкость.



    Варим грибыВарим грибыПеред тем как приступить к нарезке мяса для рулета, отвар с грибов слейте в отдельную емкость (из него получается отличный грибной бульон), а сами разбухшие грибы залейте новой водой и поставьте отвариваться на 30-40 минут слегка подсолив. Когда грибы отварятся – охладите их и нарежьте средними кубиками



    Делаем продольный глубокий надрез ровно посредине мясаДелаем продольный глубокий надрез ровно посредине мясаКусочек свиной шеи кладем на доску и делаем продольный глубокий надрез ровно посредине, не дорезая до края примерно около 1,5 см.



    Делаем еще надрезыДелаем еще надрезыВ свою очередь получившиеся две половинки мясного кусочка также разрезаем продольно и не дорезаем до края 1,5 см, разворачиваем как книгу. Постарайтесь не прорезать мясо насквозь. Можно сделать еще пару надрезов, чтобы получить более-менее равномерный по толщине пласт.



    Отбиваем мясо и посыпаем солью и перцемОтбиваем мясо и посыпаем солью и перцемТеперь весь пласт накрываем пленкой и отбиваем молоточком. Когда вся толщина по поверхности выровняется – пересыпаем свинину солью и перцем.



    Натираем приправойНатираем приправойНатираем развернутый в пласт ошеек приправой для свинины с двух сторон, сворачиваем и оставляем в сторону, пускай маринуется, пока вы будете заниматься грибной начинкой для рулета.



    Обжарим лукОбжарим лукДля начинки обжариваем лук на растительном масле до появления легкой золотистой поверхности и приятного аромата.



    Добавляем отваренные грибыДобавляем отваренные грибыДобавляем отваренные белые грибы, помешиваем и обжариваем вместе еще 2 минуты.



    Добавляем чеснок и приправыДобавляем чеснок и приправыВ самом конце обжаривания кладем ломтики чеснока, прованские травы и грибную приправу. Солим по вкусу, перемешиваем и снимаем с огня.



    На остывшую поджарку натираем сырНа остывшую поджарку натираем сырДаем грибам и луку полностью (!) охладиться, и только тогда трем в начинку твердый сыр на мелкой терке.



    Перемешиваем сыр с грибами и раскладываем по поверхности мясаПеремешиваем сыр с грибами и раскладываем по поверхности мясаПеремешиваем сыр с грибами и раскладываем начинку тонким слоем по всему мясному пласту.



    Сворачиваем мясо рулетомСворачиваем мясо рулетомТеперь сворачиваем его рулетом.



    Связываем нитью. смазываем маслом и посыпаем кунжутомСвязываем нитью. смазываем маслом и посыпаем кунжутомПеревязываем кулинарной нитью и смазываем верхушку маслом, чтобы присыпанный кунжут хорошо удерживался на рулете.



    Кладем в рукав для запеканияКладем в рукав для запеканияПеремещаем рулет в рукав для запекания, концы хорошо закрепляем клипсами.



    Ставим в духовкуСтавим в духовкуВ духовке устанавливаем режим в 200 градусов, помещаем противень в рулетом на среднюю полку. Через 15 минут температуру снижаем до 180-ти и запекаем еще 45 минут.



    Нарезаем мясной рулетНарезаем мясной рулетЗа 7 минут до окончания рукав сверху разрезаем, чтобы с помощью режима «Гриль» зарумянить рулет сверху. Мясной рулет с грибами и сыром готов!



    Мясной рулет с грибами и сыром готовМясной рулет с грибами и сыром готовИзвлеките из рукава, дайте немного охладиться. Снимите кулинарную нить и нарежьте порционными ломтиками. Мясной рулет вкусен и в горячем виде, и как мясная холодная нарезка. А в праздники такой рулет – незаменимая, сытная и эффектная закуска! Приятного аппетита и веселых новогодних праздников!





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