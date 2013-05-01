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Плов в сковороде
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Медовый торт с заварным кремом

Ароматный и безумно вкусный медовый торт с заварным кремом (низкокалорийный вариант) сделает ваше обыденное чаепитие невероятно приятным. Особо его отметят любители подсчитать калории, поскольку этот торт отличается от своих «медовых собратьев» низкой калорийностью и умеренной сладостью.


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Дата добавления рецепта 09 июн

Медовый торт с заварным кремом рецепт с фото

Ингредиенты для рецепта Медовый торт с заварным кремом:

как приготовить Медовый торт с заварным кремом


для теста:
- 2-2,5 стакана пшеничной муки (стакан 250-граммовый);
- 1 яйцо + 1 белок;
- 3 столовые ложки сахарного песка;
- 3,5 столовые ложки молока;
- 2 полные столовые ложки натурального меда;
- 1 1/3 чайной ложечки соды;
- 30-40 грамм сливочного масла.

для заварного крема:
- 1 2/3 стакана молока (стакан 250-граммовый);
- десертная ложка крахмала;
- 1,5 столовые ложки муки;
- яичный желток;
- 1/3-1/2 стакана сахарного песка;
- ванилин;
- если не боитесь лишних калорий, то вбейте в готовый крем 100 грамм сливочного масла.

для украшения:
- шоколад;
- кешью и миндальные пластинки.

    Медовый торт с заварным кремом рецепт с фото



    Торт медовый домашний 1 шагСоедините все вышеперечисленные ингредиенты для теста (яйцо, белок, сахарный песок, молоко, мед, масло) кроме соды и муки. Ингредиенты тщательно взбейте веничком, поставьте на очень маленький огонь.



    Торт медовый домашний 2 шагПри постоянном помешивании варите массу 3-5 минут, в теплую массу добавьте соду и, продолжая мешать, варите еще 4-5 минут, пока масса не увеличится в объеме, немного загустеет и изменит цвет на светло-янтарный. Снимите с огня.



    Торт медовый домашний 3 шагДайте массе немного остыть, затем в теплую массу просейте пшеничную муку.



    Торт медовый домашний 4 шагЗамесите пластичное и липкое тесто. Тесто оставьте на 5-10 минут, после полного остывания тесто почти не липнет.



    Торт медовый домашний 5 шагНа присыпанной мукой рабочей поверхности раскатайте тесто в прямоугольный пласт толщиной 3 мм.



    Торт медовый домашний 6 шагЛегче раскатать пласт практически равный большому противню и разделить его на 4 равных коржа. Оставшееся тесто также раскатайте в прямоугольный пласт, равный половине противня (2 коржа). Таким образом, должно получиться 6 коржей приблизительно 16 х 12,5 см.



    Торт медовый домашний 7 шагВыложите коржи на противень, застланный пергаментом.



    Торт медовый домашний 8 шагВыпекайте коржи около 6-7 минут в прогретой до 180˚С духовке. Обрезки коржей выпекайте вместе с коржами, они пойдут на обсыпку.



    Торт медовый домашний 9 шагКрем: смешайте крахмал и пшеничную муку, разведите эту смесь небольшим количеством молока. Тщательно мешайте до исчезновения мучных комочков.



    Торт медовый домашний 10 шагДобавьте желток, снова хорошо перемешайте.



    Торт медовый домашний 11 шагДобавьте сахарный песок, помешивая, влейте оставшееся молоко.



    Торт медовый домашний 12 шагМолочную смесь поставьте на самый маленький огонь и, непрерывно помешивая, варите до загустения.



    Торт медовый домашний 13 шагКогда смесь начнет пузыриться, снимите с огня. Остудите.


    Примечание: остывший крем по желанию можно взбить со сливочным маслом (80-120 грамм).

    Торт медовый домашний 14 шагКоржи обильно смажьте кремом и уложите друг на друга.



    Торт медовый домашний 15 шагОбрезки коржей измельчите в крошку.



    Торт медовый домашний 16 шагВерхний корж также смажьте и обсыпьте крошкой.



    Медовый торт фото 17 шагСмажьте бока, аккуратно обсыпьте крошкой. Торт медовый поместите в холодильник на несколько часов для пропитки. Затем украсьте шоколадными сотами: нарисуйте соты на пергаменте и высадите шоколад по контуру подготовленного рисунка, когда шоколад застынет украсьте торт (по своему усмотрению). Пчелы из кешью: несколько орешков кешью приклейте к поверхности торта, нарисуйте полоски шоколадом и приклейте половинки миндальных пластинок (или половинки кешью), имитируя крылышки.



    Приятного аппетита!!!




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