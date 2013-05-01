Медовый торт с заварным кремом рецепт с фото

Соедините все вышеперечисленные ингредиенты для теста (яйцо, белок, сахарный песок, молоко, мед, масло) кроме соды и муки. Ингредиенты тщательно взбейте веничком, поставьте на очень маленький огонь.

При постоянном помешивании варите массу 3-5 минут, в теплую массу добавьте соду и, продолжая мешать, варите еще 4-5 минут, пока масса не увеличится в объеме, немного загустеет и изменит цвет на светло-янтарный. Снимите с огня.

Дайте массе немного остыть, затем в теплую массу просейте пшеничную муку.

Замесите пластичное и липкое тесто. Тесто оставьте на 5-10 минут, после полного остывания тесто почти не липнет.

На присыпанной мукой рабочей поверхности раскатайте тесто в прямоугольный пласт толщиной 3 мм.

Легче раскатать пласт практически равный большому противню и разделить его на 4 равных коржа. Оставшееся тесто также раскатайте в прямоугольный пласт, равный половине противня (2 коржа). Таким образом, должно получиться 6 коржей приблизительно 16 х 12,5 см.

Выложите коржи на противень, застланный пергаментом.

Выпекайте коржи около 6-7 минут в прогретой до 180˚С духовке. Обрезки коржей выпекайте вместе с коржами, они пойдут на обсыпку.

Крем: смешайте крахмал и пшеничную муку, разведите эту смесь небольшим количеством молока. Тщательно мешайте до исчезновения мучных комочков.

Добавьте желток, снова хорошо перемешайте.

Добавьте сахарный песок, помешивая, влейте оставшееся молоко.

Молочную смесь поставьте на самый маленький огонь и, непрерывно помешивая, варите до загустения.

Когда смесь начнет пузыриться, снимите с огня. Остудите.

Коржи обильно смажьте кремом и уложите друг на друга.

Обрезки коржей измельчите в крошку.

Верхний корж также смажьте и обсыпьте крошкой.

Смажьте бока, аккуратно обсыпьте крошкой. Торт медовый поместите в холодильник на несколько часов для пропитки. Затем украсьте шоколадными сотами: нарисуйте соты на пергаменте и высадите шоколад по контуру подготовленного рисунка, когда шоколад застынет украсьте торт (по своему усмотрению). Пчелы из кешью: несколько орешков кешью приклейте к поверхности торта, нарисуйте полоски шоколадом и приклейте половинки миндальных пластинок (или половинки кешью), имитируя крылышки.

Примечание: остывший крем по желанию можно взбить со сливочным маслом (80-120 грамм).Приятного аппетита!!!