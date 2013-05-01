Быстрый суп на курином бульоне с сырными шариками
Всем хорош куриный бульон – и полезен, и питателен, да к тому же может помочь при лечении многих желудочных болезней и даже… похмелья! Только вот такой «целебный эликсир» получится только из настоящей деревенской курицы, которая кормилась натуральной пищей и выгуливалась на свежем воздухе. Именно из нее получится самый ароматный и самый насыщенный бульон. Если такое кулинарное чудо имеется у вас в холодильнике – самое время приготовить быстрый суп на курином бульоне с сырными шариками – весьма оригинальное и интересное первое блюдо.
Быстрый суп на курином бульоне рецепт
Поставьте готовый куриный бульон на огонь и доведите его до кипения. Клубень картофеля очистите и нарежьте средними кубиками. Всыпьте нарезанный картофель в кипящий бульон, варите до полуготовности 10-15 минут, при необходимости посолите.
Тесто на сырные шарики желательно сделать заранее: смешайте мелко натертый твердый сыр, сливочное масло (из холодильника) и яйцо.
Подмешайте к яично-сырной смеси муку, замесите эластичное тесто.
До того момента, как вы начнете формировать из теста шарики, храните его в холодильнике.
Приготовьте и спассеруйте на сковороде измельченные лук и морковь. Обжаривайте их на растительном масле до размягчения 5 минут.
За пять минут до готовности картофеля, сформируйте из теста небольшие шарики (это удобнее всего делать мокрой ладонью) диаметром 2-3 сантиметра.
Опускайте сырные шарики в кипящий бульон. Время их приготовления – около 10 минут при самом слабом огне.
Пока шарики готовятся (они должны подняться на поверхность), приготовьте чеснок для заправки супа…
… и свежую зелень. Все необходимо мелко измельчить и в конце варки добавить в бульон. Количество зелени и специй регулируйте по своему вкусу.
Опустите в бульон пассерованные морковку и лук.
Заправьте суп зеленью и чесноком. Огонь на плите потушите и дайте супчику настояться еще минут 10.
Не забудьте положить в каждую тарелку кусочек куриного мяса.
Приятного Вам аппетита!!!
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