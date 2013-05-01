Всем хорош куриный бульон – и полезен, и питателен, да к тому же может помочь при лечении многих желудочных болезней и даже… похмелья! Только вот такой «целебный эликсир» получится только из настоящей деревенской курицы, которая кормилась натуральной пищей и выгуливалась на свежем воздухе. Именно из нее получится самый ароматный и самый насыщенный бульон. Если такое кулинарное чудо имеется у вас в холодильнике – самое время приготовить быстрый суп на курином бульоне с сырными шариками – весьма оригинальное и интересное первое блюдо.