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Быстрый суп на курином бульоне с сырными шариками

Всем хорош куриный бульон – и полезен, и питателен, да к тому же может помочь при лечении многих желудочных болезней и даже… похмелья! Только вот такой «целебный эликсир» получится только из настоящей деревенской курицы, которая кормилась натуральной пищей и выгуливалась на свежем воздухе. Именно из нее получится самый ароматный и самый насыщенный бульон. Если такое кулинарное чудо имеется у вас в холодильнике – самое время приготовить быстрый суп на курином бульоне с сырными шариками – весьма оригинальное и интересное первое блюдо.


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Количество комментариев 0
Дата добавления рецепта 08 июн

Быстрый суп на курином бульоне с сырными шариками рецепт с фото

Ингредиенты для рецепта Быстрый суп на курином бульоне:

как приготовить Быстрый суп на курином бульоне с сырными шариками


Ингредиенты на 2 литра куриного бульона:

1 крупная морковь;
1 крупная картофелина;
1 луковица;
3-4 зубчика чеснока;
Соль;
Пучок свежей зелени.

Ингредиенты на сырные шарики:

100 грамм твердого сыра (российского или голландского);
60 грамм сливочного масла;
1 яйцо;
80 грамм муки.

    Быстрый суп на курином бульоне рецепт



    Быстрый и вкусный супПоставьте готовый куриный бульон на огонь и доведите его до кипения. Клубень картофеля очистите и нарежьте средними кубиками. Всыпьте нарезанный картофель в кипящий бульон, варите до полуготовности 10-15 минут, при необходимости посолите.



    Быстрый и вкусный супТесто на сырные шарики желательно сделать заранее: смешайте мелко натертый твердый сыр, сливочное масло (из холодильника) и яйцо.



    Быстрый и вкусный супПодмешайте к яично-сырной смеси муку, замесите эластичное тесто.



    Быстрый и вкусный супДо того момента, как вы начнете формировать из теста шарики, храните его в холодильнике.



    Быстрый и вкусный супПриготовьте и спассеруйте на сковороде измельченные лук и морковь. Обжаривайте их на растительном масле до размягчения 5 минут.



    Быстрый и вкусный супЗа пять минут до готовности картофеля, сформируйте из теста небольшие шарики (это удобнее всего делать мокрой ладонью) диаметром 2-3 сантиметра.



    Быстрый и вкусный супОпускайте сырные шарики в кипящий бульон. Время их приготовления – около 10 минут при самом слабом огне.



    Быстрый и вкусный супПока шарики готовятся (они должны подняться на поверхность), приготовьте чеснок для заправки супа…



    Быстрый и вкусный суп… и свежую зелень. Все необходимо мелко измельчить и в конце варки добавить в бульон. Количество зелени и специй регулируйте по своему вкусу.



    Быстрый и вкусный супОпустите в бульон пассерованные морковку и лук.



    Быстрый и вкусный супЗаправьте суп зеленью и чесноком. Огонь на плите потушите и дайте супчику настояться еще минут 10.



    Быстрый и вкусный супНе забудьте положить в каждую тарелку кусочек куриного мяса.



    Приятного Вам аппетита!!!
Вид блюда:Супы



Просмотров: 6 645

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