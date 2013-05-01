Рулладини с сыром и помидорами черри

Легкий, быстрый, сочный и вкусный! И все это - рецепт рулладини, что значит «небольшие мясные маффины из куриного филе», приготовленные по мотивам итальянской кухни. Отличный рецепт легкого ужина для двоих или для тех, кто на диете, ведь жарить ничего не нужно - рулладини быстро запекаются в духовке, истончая бесподобный и заманчивый аромат… Buon appetito!