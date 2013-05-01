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Рулладини с сыром и помидорами черри

Легкий, быстрый, сочный и вкусный! И все это - рецепт рулладини, что значит «небольшие мясные маффины из куриного филе», приготовленные по мотивам итальянской кухни. Отличный рецепт легкого ужина для двоих или для тех, кто на диете, ведь жарить ничего не нужно - рулладини быстро запекаются в духовке, истончая бесподобный и заманчивый аромат… Buon appetito!


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Количество комментариев 0
Дата добавления рецепта 20 окт

Рулладини с сыром и помидорами черри рецепт с фото

Ингредиенты для рецепта Рулладини с сыром и помидорами черри:
(на 8-9 формочек среднего размера)

как приготовить Рулладини с сыром и помидорами черри


Количество продуктов в рецепте указано приблизительное, так как в конечном итоге оно будет зависеть от размера и количества конкретных формочек.



Куриное филе – 0,5-0,6 кг;
Помидоры черри – по количеству форм (8-9 шт.);
Сыр твердый или моцарелла – 150-170 грамм;
Масло сливочное – 50 грамм;
Соль, черный молотый перец – по вкусу;
Пряные травы – майоран, орегано – по вкусу.

    Рулладини с сыром и помидорами черри рецепт



    ФилеКуриное филе вымойте, обсушите бумажным полотенцем, разрежьте пополам поперек, а затем тонкими пластами как на обычные отбивные (толщиной около 0,5 сантиметров).



    Филе куриноеКусочки мяса посолите, поперчите, присыпьте орегано и майораном (или вашими любимыми специями к курице).



    Приготовление рулладиниМолоточком для мяса слегка отбейте каждый кусочек филе.



    Рулладини рецептВыложите подготовленное куриное филе в силиконовые формочки, выкладывая по кругу бока и дно формы. Керамические формы обязательно смажьте любым растительным маслом.



    Рулладини рецепт фотоВ каждую формочку положите по кусочку сливочного масла – так куриное филе, которое «славится» некоторой сухостью, станет сочным, приобретет сливочный вкус и аромат.



    Рулладини рецептНа кусочки сливочного масла положите помидоры черри (их можно заменить половинками обычных помидоров небольших размеров).



    Рулладини рецепт

    Твердый сыр натрите на крупной терке, присыпьте им помидоры и мясо. Заполненные формочки переложите на противень, выпекайте при температуре 180 градусов 20-25 минут. Подавайте рулладини теплыми с любым соусом, например, со сливочно-чесночным или сметанным, в который добавляется выделившийся при запекании сок из каждой формочки. Не забудьте украсить каждый такой куриный «кексик» листиком свежего базилика. Приятного аппетита!



    Рулладини с сыром и помидорами черриРулладини с сыром и помидорами черри




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