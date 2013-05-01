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Обалденный плов спасибо за рецепт


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Картофельная запеканка с фаршем в духовке

Самый банальный состав, все ингредиенты почти всегда в наличии дома, готовить просто. Картофельная запеканка с фаршем в духовке получается вкусной и красивой, не стыдно и на праздничный стол подать.
В оригинальном рецепте на дно формы укладывался фарш, а картофель сверху, но на мой взгляд, первый слой лучше делать из картофеля, так он при приготовлении пропитывается мясным соком, а сам фарш при этом не присыхает ко дну формы.


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Количество комментариев 0
Дата добавления рецепта 21 май

Картофельная запеканка с фаршем в духовке рецепт с фото

Ингредиенты для рецепта картофельная запеканка с фаршем в духовке:

как приготовить Картофельная запеканка с фаршем в духовке


Мясо свинина 500-600 гр,
Картофель 800 -1000 гр,
Лук – 1 луковица.
Сыр - 200гр,
Майонез – 250 гр,
Укроп,
Соль.
60 время
готовки
6 количество
порций
сложность рецепта: Легко

    Картофельная запеканка с фаршем в духовке рецепт



    Нарезаем мясо 1 шагНарезаем мясо 1 шагПервым делом сделаем фарш из свинины, нарезаем на куски, запускаем в мясорубку.



    Нарезаем лук 2 шагНарезаем лук 2 шагЗатем чистим и нарезаем крупно лук и также пропускаем через мясорубку.



    Фарш готов 3 шагФарш готов 3 шагВ полученный фарш добавляем соль и перец по вкусу. И хорошенько перемешиваем.



    Натрем картошку 4 шагНатрем картошку 4 шагТеперь займемся картофелем. Чистим и натираем на крупной терке, а затем добавим соли по вкусу.



    Натрем сыр 5 шагНатрем сыр 5 шагПодготовим также и сыр, натрем его также на крупной терке.



    Первый слой картофель 6 шагПервый слой картофель 6 шагТеперь возьмем форму для запекания, и начнем выкладывать слоями. Первый слой картофель. Разделим натертый картофель на 2 части и выложим 1 часть в форму толщиной примерно около 1 см.



    Второй слой фарш 7 шагВторой слой фарш 7 шаг2 слой фарш. Аккуратно выкладываем фарш равномерным слоем на тертый картофель.



    Третий слой опять картошка 8 шагТретий слой опять картошка 8 шаг3 слой опять картофель, выкладываем вторую часть, закрывая фарш.



    Четвертый слой сыр 9 шагЧетвертый слой сыр 9 шаг4 слой будет тертый сыр, также равномерно распределяем по форме



    Пятый слой майонез 10 шагПятый слой майонез 10 шаг5 слой майонез смешиваем с нарезанным укропом. И намазываем поверх слоя, получившуюся смесь.



    Накрываем фольгой 11 шагНакрываем фольгой 11 шагКартофельная запеканка с фаршем готова к выпечке и чтобы она у нас не пригорела, накрываем запеканку фольгой. Ставим в духовку, разогретую до 180-190ºС. Время нахождения картофельной запеканки с фаршем в духовке зависит от вашей духовки и толщины слоев. Приготовление может занять от 30 минут до 1 часа. Рекомендую через 30 минут достать запеканку и проверить на готовность.



    Картофельная запеканка с фаршем 12 шагКартофельная запеканка с фаршем 12 шагА за 5 минут до конца, стоит снять фольгу, чтобы наша запеканка подрумянилась, но смотрите, чтобы она не пригорела.



    Картофельная запеканка с фаршем в духовке готоваКартофельная запеканка с фаршем в духовке готоваКартофельная запеканка с фаршем готова, осталось разложить по тарелкам, посыпать зеленью и подать к столу
    Приятного аппетита!





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