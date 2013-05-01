Картофельная запеканка с фаршем в духовке рецепт

Нарезаем мясо 1 шаг Первым делом сделаем фарш из свинины, нарезаем на куски, запускаем в мясорубку.

Нарезаем лук 2 шаг Затем чистим и нарезаем крупно лук и также пропускаем через мясорубку.

Фарш готов 3 шаг В полученный фарш добавляем соль и перец по вкусу. И хорошенько перемешиваем.

Натрем картошку 4 шаг Теперь займемся картофелем. Чистим и натираем на крупной терке, а затем добавим соли по вкусу.

Натрем сыр 5 шаг Подготовим также и сыр, натрем его также на крупной терке.

Первый слой картофель 6 шаг Теперь возьмем форму для запекания, и начнем выкладывать слоями. Первый слой картофель. Разделим натертый картофель на 2 части и выложим 1 часть в форму толщиной примерно около 1 см.

Второй слой фарш 7 шаг 2 слой фарш. Аккуратно выкладываем фарш равномерным слоем на тертый картофель.

Третий слой опять картошка 8 шаг 3 слой опять картофель, выкладываем вторую часть, закрывая фарш.

Четвертый слой сыр 9 шаг 4 слой будет тертый сыр, также равномерно распределяем по форме

Пятый слой майонез 10 шаг 5 слой майонез смешиваем с нарезанным укропом. И намазываем поверх слоя, получившуюся смесь.

Накрываем фольгой 11 шаг Картофельная запеканка с фаршем готова к выпечке и чтобы она у нас не пригорела, накрываем запеканку фольгой. Ставим в духовку, разогретую до 180-190ºС. Время нахождения картофельной запеканки с фаршем в духовке зависит от вашей духовки и толщины слоев. Приготовление может занять от 30 минут до 1 часа. Рекомендую через 30 минут достать запеканку и проверить на готовность.

Картофельная запеканка с фаршем 12 шаг А за 5 минут до конца, стоит снять фольгу, чтобы наша запеканка подрумянилась, но смотрите, чтобы она не пригорела.