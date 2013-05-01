Картофельная запеканка с фаршем в духовке
Самый банальный состав, все ингредиенты почти всегда в наличии дома, готовить просто. Картофельная запеканка с фаршем в духовке получается вкусной и красивой, не стыдно и на праздничный стол подать.
В оригинальном рецепте на дно формы укладывался фарш, а картофель сверху, но на мой взгляд, первый слой лучше делать из картофеля, так он при приготовлении пропитывается мясным соком, а сам фарш при этом не присыхает ко дну формы.
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Картофельная запеканка с фаршем в духовке рецепт
Теперь возьмем форму для запекания, и начнем выкладывать слоями. Первый слой картофель. Разделим натертый картофель на 2 части и выложим 1 часть в форму толщиной примерно около 1 см.
Картофельная запеканка с фаршем готова к выпечке и чтобы она у нас не пригорела, накрываем запеканку фольгой. Ставим в духовку, разогретую до 180-190ºС. Время нахождения картофельной запеканки с фаршем в духовке зависит от вашей духовки и толщины слоев. Приготовление может занять от 30 минут до 1 часа. Рекомендую через 30 минут достать запеканку и проверить на готовность.
А за 5 минут до конца, стоит снять фольгу, чтобы наша запеканка подрумянилась, но смотрите, чтобы она не пригорела.
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