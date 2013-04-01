Свинина по-фламандски рецепт

Перед тепловой обработкой мясо промойте и обсушите бумажным полотенцем, так оно будет меньше брызгаться и быстрее покроется зажаристой корочкой, а значит, все соки останутся внутри. Мясо порежьте на средние куски поперек волокон, примерно 3 на 3. Кусочки также обсушите полотенцем.

Масло на сковороде хорошо разогрейте, выложите мясо и обжаривайте его до зарумянивания.

Репчатый лук тонко нарежьте полукольцами, выложите сверху свинины, перемешайте, продолжая обжаривать еще 5-6 минут. Если ваша сковорода не очень глубокая переложите мясо в казан.

Влейте в сковороду или казан пиво. Можно использовать как темное некрепкое пиво (тогда вкус блюда получится более выразительным), так и светлое – пивной вкус при этом будет чуть приглушенным. Единственный нюанс – не экономьте на пиве и выберите качественный сорт проверенной марки. Тушите мясо на медленном огне под крышкой 30-40 минут. Следите за уровнем жидкости и, в случае необходимости, подливайте пиво или теплую воду.

То же касается и выбора хлеба: ржаной хлеб сделает вкус блюда ярче, а белый пшеничный придаст мясу определенную мягкость. Срежьте с ломтиков хлеба корочку.

Смажьте хлеб горчицей: один ломтик острой русской (ее острота в конце приготовления уменьшится), второй – горчицей в зернах.

Выложите хлеб на мясо горчицей вниз.

По истечении 30-40 минут свинину посолите, поперчите, добавьте лавровый лист и перец. Тушите еще 15 минут, подливая в казан жидкость.

За 5 минут до готовности хлеб разомните вилкой.

В результате получается пикантный густой, наваристый и очень вкусный соус-подливка.

На гарнир традиционно подаются свежие овощи или отварная картошечка с маслицем и зеленью, а возможно и бутылочка хорошего бельгийского пива! Какой мужчина откажется от такого ужина?..

Приятного аппетита!