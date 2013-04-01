Свинина по-фламандски
Сегодня окунемся в бельгийскую кухню и приготовим блюдо свинина по-фламандски. Почему-то рецепты бельгийской кухни мало кому знакомы, а между тем, они полностью заслуживают нашего внимания! Бельгийцы – большие любители поесть, да и порции у них «солидные». Большинство блюд появилось от влияния французской, голландской и немецкой кухни, а сами рецепты практически не изменились со времен Средневековья – что поделать, бельгийцы свои традиции уважают. Одна из таких кулинарных традиций – запекание или тушение мяса в пиве. Давайте же и мы приготовим свинину по бельгийским] «мотивам»! Запах пива в конце приготовления приглушается, перемешивается с ароматами хлеба и мяса – минимум ингредиентов, а ужин получается бесподобный!
1 кг свинины;
2 шт. крупных луковиц или несколько небольших;
2-3 ломтика ржаного, ржано-пшеничного или пшеничного хлеба;
300-400 мл темного некрепкого или светлого пива;
1 ст.л. острой русской горчицы;
1 ст.л. французской горчицы в зернах;
1-2 шт. лаврового листа;
Соль;
Душистый и черный молотый перец.
Свинина по-фламандски рецепт
Перед тепловой обработкой мясо промойте и обсушите бумажным полотенцем, так оно будет меньше брызгаться и быстрее покроется зажаристой корочкой, а значит, все соки останутся внутри. Мясо порежьте на средние куски поперек волокон, примерно 3 на 3. Кусочки также обсушите полотенцем.
Масло на сковороде хорошо разогрейте, выложите мясо и обжаривайте его до зарумянивания.
Репчатый лук тонко нарежьте полукольцами, выложите сверху свинины, перемешайте, продолжая обжаривать еще 5-6 минут. Если ваша сковорода не очень глубокая переложите мясо в казан.
Влейте в сковороду или казан пиво. Можно использовать как темное некрепкое пиво (тогда вкус блюда получится более выразительным), так и светлое – пивной вкус при этом будет чуть приглушенным. Единственный нюанс – не экономьте на пиве и выберите качественный сорт проверенной марки. Тушите мясо на медленном огне под крышкой 30-40 минут. Следите за уровнем жидкости и, в случае необходимости, подливайте пиво или теплую воду.
То же касается и выбора хлеба: ржаной хлеб сделает вкус блюда ярче, а белый пшеничный придаст мясу определенную мягкость. Срежьте с ломтиков хлеба корочку.
Смажьте хлеб горчицей: один ломтик острой русской (ее острота в конце приготовления уменьшится), второй – горчицей в зернах.
Выложите хлеб на мясо горчицей вниз.
По истечении 30-40 минут свинину посолите, поперчите, добавьте лавровый лист и перец. Тушите еще 15 минут, подливая в казан жидкость.
За 5 минут до готовности хлеб разомните вилкой.
В результате получается пикантный густой, наваристый и очень вкусный соус-подливка.
На гарнир традиционно подаются свежие овощи или отварная картошечка с маслицем и зеленью, а возможно и бутылочка хорошего бельгийского пива! Какой мужчина откажется от такого ужина?..
Приятного аппетита!
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