Последние комментарии

Анна


Плов в сковороде
Очень вкусно! Правда ещё положила немного барбариса. Спасибо!

Ольга


Печенье «5 злаков» с орехами и сухофруктами
Спасибо за хороший рецепт. Я немного модернизировала, муку беру пшеничную цельнозерновую и добавляю корицу. Аромат просто нереальный. Очень вкусно, полезно на перекус до обеда.

Марго


Плов в сковороде
Обалденный плов спасибо за рецепт


Открыть меню



Свинина по-фламандски

Сегодня окунемся в бельгийскую кухню и приготовим блюдо свинина по-фламандски. Почему-то рецепты бельгийской кухни мало кому знакомы, а между тем, они полностью заслуживают нашего внимания! Бельгийцы – большие любители поесть, да и порции у них «солидные». Большинство блюд появилось от влияния французской, голландской и немецкой кухни, а сами рецепты практически не изменились со времен Средневековья – что поделать, бельгийцы свои традиции уважают. Одна из таких кулинарных традиций – запекание или тушение мяса в пиве. Давайте же и мы приготовим свинину по бельгийским] «мотивам»! Запах пива в конце приготовления приглушается, перемешивается с ароматами хлеба и мяса – минимум ингредиентов, а ужин получается бесподобный!


0
Количество комментариев 0
Дата добавления рецепта 24 июн

Свинина по-фламандски рецепт с фото

Ингредиенты для рецепта Свинина по-фламандски:

как приготовить Свинина по-фламандски


1 кг свинины;
2 шт. крупных луковиц или несколько небольших;
2-3 ломтика ржаного, ржано-пшеничного или пшеничного хлеба;
300-400 мл темного некрепкого или светлого пива;
1 ст.л. острой русской горчицы;
1 ст.л. французской горчицы в зернах;
1-2 шт. лаврового листа;
Соль;
Душистый и черный молотый перец.

    Свинина по-фламандски рецепт



    Свинина по-фламандскиПеред тепловой обработкой мясо промойте и обсушите бумажным полотенцем, так оно будет меньше брызгаться и быстрее покроется зажаристой корочкой, а значит, все соки останутся внутри. Мясо порежьте на средние куски поперек волокон, примерно 3 на 3. Кусочки также обсушите полотенцем.



    Свинина по-фламандскиМасло на сковороде хорошо разогрейте, выложите мясо и обжаривайте его до зарумянивания.



    Свинина по-фламандскиРепчатый лук тонко нарежьте полукольцами, выложите сверху свинины, перемешайте, продолжая обжаривать еще 5-6 минут. Если ваша сковорода не очень глубокая переложите мясо в казан.



    Свинина по-фламандскиВлейте в сковороду или казан пиво. Можно использовать как темное некрепкое пиво (тогда вкус блюда получится более выразительным), так и светлое – пивной вкус при этом будет чуть приглушенным. Единственный нюанс – не экономьте на пиве и выберите качественный сорт проверенной марки. Тушите мясо на медленном огне под крышкой 30-40 минут. Следите за уровнем жидкости и, в случае необходимости, подливайте пиво или теплую воду.



    Свинина по-фламандскиТо же касается и выбора хлеба: ржаной хлеб сделает вкус блюда ярче, а белый пшеничный придаст мясу определенную мягкость. Срежьте с ломтиков хлеба корочку.



    Свинина по-фламандскиСмажьте хлеб горчицей: один ломтик острой русской (ее острота в конце приготовления уменьшится), второй – горчицей в зернах.



    Свинина по-фламандскиВыложите хлеб на мясо горчицей вниз.



    Свинина по-фламандскиПо истечении 30-40 минут свинину посолите, поперчите, добавьте лавровый лист и перец. Тушите еще 15 минут, подливая в казан жидкость.



    Свинина по-фламандскиЗа 5 минут до готовности хлеб разомните вилкой.



    Свинина по-фламандскиВ результате получается пикантный густой, наваристый и очень вкусный соус-подливка.



    Свинина по-фламандскиНа гарнир традиционно подаются свежие овощи или отварная картошечка с маслицем и зеленью, а возможно и бутылочка хорошего бельгийского пива! Какой мужчина откажется от такого ужина?..



    Приятного аппетита!




Просмотров: 5 159

Рецепты похожие на: Свинина по-фламандски

Рулладини с сыром и помидорами черри
Рулладини с сыром и помидорами черри
Шпигованное мясо
Шпигованное мясо
Буженина по домашнему
Буженина по домашнему
Пирог с абрикосами
Пирог с абрикосами
Следующий рецепт
Пляцок
Пляцок
Предыдущий рецепт
Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Рецепты с фото
Манник с яблоками на кефире Манник с яблоками на кефире Как приготовить плов в мультиварке. Плов в мультиварке рецепт с фото. Как приготовить плов в мультиварке. Плов в мультиварке рецепт с фото. Манты пошаговый рецепт с фото Манты пошаговый рецепт с фото Рыжик со сметанным кремом Рыжик со сметанным кремом Оладьи из кабачков рецепт Оладьи из кабачков рецепт Шарлотка с яблоками рецепт Шарлотка с яблоками рецепт Селедка под шубой Селедка под шубой Плов рецепт. Как приготовить вкусный плов. Плов рецепт. Как приготовить вкусный плов.
Опрос
Кухня какой страны Вам больше по вкусу?



Кулинарные рецепты с фото

eda-bez-tryda.ru © 2011
Ерастов Сергей
Копирование кулинарных рецептов, фотографий и любых материалов с сайта запрещено!
Яндекс.Метрика