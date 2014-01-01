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Шоколадные конфеты с черносливом и орехами

Освоить профессию шоколатье на своей кухне не так уж и сложно, поскольку занятие это творческое и очень увлекательное!
Сегодня мы расскажем, как приготовить шоколадные конфеты с черносливом и грецкими орехами в формочках для льда.


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Количество комментариев 1
Дата добавления рецепта 14 окт

Шоколадные конфеты с черносливом и орехами рецепт с фото

Ингредиенты для рецепта Шоколадные конфеты с черносливом и орехами:
(на одну формочку для льда)

как приготовить Шоколадные конфеты с черносливом и орехами


Чернослив;
Грецкие орехи;
Шоколад молочный (для начинки) – 1 плитка;
Шоколад темный (для глазури) – ½ или 1 плитка;
Формочка для льда «сердца».

    Шоколадные конфеты с черносливом и орехами рецепт



    Чернослив для шоколадных конфетДля начала нужно подготовить чернослив: промыть сухофрукты несколько раз под проточной прохладной водой, после чего ошпарить 1-2 раза кипятком, дать стечь воде и немного просушить, разложив чернослив в один слой на широкое блюдо.



    Грецкие орехи для шоколадных конфетПрокалить грецкие орехи в духовке, остудить.



    Шоколадные конфеты рецептЧернослив мелко нарезать. Орехи порубить ножом. Соединить измельченные орехи и чернослив, размешать.



    Шоколадные конфенты рецептРастопить шоколад на водяной бане: нагреть воду в глубокой посудине до 60-80 градусов, огонь выключить, поставить в нее пиалу с молочным шоколадом. Когда нижние дольки шоколада расплавятся, аккуратно перемешать шоколадную массу. Шоколад следует остудить до теплого состояния, поскольку при работе с горячим шоколадом, он может впитать в себя специфический силиконовый привкус от формочки (не нужно беспокоиться, что молочный шоколад быстро застынет, поскольку в отличие от черного, ему нужно намного больше времени до полного застывания).



    Шоколадные конфеты рецептТеплый шоколад влить в смесь чернослива и орехов, перемешать.



    Шоколадные конфеты рецептРазложить смесь в форму для льда, тщательно утрамбовать ложечкой, сверху накрыть пищевой пленкой и провести несколько раз ладонью по поверхности, чтобы ее немного разгладить. Поместите формочку в холодильник на 3-4 часа (либо на ночь).



    Шоколадные конфеты рецептПо истечении указанного времени, извлечь конфеты из формы, неровные края срезать ножом.



    Шоколадные конфеты рецептРастопить темный шоколад на водяной бане (таким же образом, что и молочный).



    Шоколадные конфетыДва варианта оформления: часть конфет «искупайте» в шоколаде и разложите на пергамент, вторую часть украсьте шоколадным рисунком при помощи корнетика (для этого из пергамента делается кулечек и срезается уголок). Шоколадные конфеты поместить в холодильник на час. Готово!




    Шоколадные конфеты
    Шоколадные конфеты




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Лера
Какие конфеты, ну просто как магазинные! Неужели такую красоту можно сделать на своей кухне? Обязательно попробую, судя по пошаговым фотографиям - все очень просто! Спасибо за обалденный рецептик!
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