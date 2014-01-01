Шоколадные конфеты с черносливом и орехами рецепт

Для начала нужно подготовить чернослив: промыть сухофрукты несколько раз под проточной прохладной водой, после чего ошпарить 1-2 раза кипятком, дать стечь воде и немного просушить, разложив чернослив в один слой на широкое блюдо.

Прокалить грецкие орехи в духовке, остудить.

Чернослив мелко нарезать. Орехи порубить ножом. Соединить измельченные орехи и чернослив, размешать.

Растопить шоколад на водяной бане: нагреть воду в глубокой посудине до 60-80 градусов, огонь выключить, поставить в нее пиалу с молочным шоколадом. Когда нижние дольки шоколада расплавятся, аккуратно перемешать шоколадную массу. Шоколад следует остудить до теплого состояния, поскольку при работе с горячим шоколадом, он может впитать в себя специфический силиконовый привкус от формочки (не нужно беспокоиться, что молочный шоколад быстро застынет, поскольку в отличие от черного, ему нужно намного больше времени до полного застывания).

Теплый шоколад влить в смесь чернослива и орехов, перемешать.

Разложить смесь в форму для льда, тщательно утрамбовать ложечкой, сверху накрыть пищевой пленкой и провести несколько раз ладонью по поверхности, чтобы ее немного разгладить. Поместите формочку в холодильник на 3-4 часа (либо на ночь).

По истечении указанного времени, извлечь конфеты из формы, неровные края срезать ножом.

Растопить темный шоколад на водяной бане (таким же образом, что и молочный).