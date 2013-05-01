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Плов в сковороде
Очень вкусно! Правда ещё положила немного барбариса. Спасибо!

Ольга


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Спасибо за хороший рецепт. Я немного модернизировала, муку беру пшеничную цельнозерновую и добавляю корицу. Аромат просто нереальный. Очень вкусно, полезно на перекус до обеда.

Марго


Плов в сковороде
Обалденный плов спасибо за рецепт


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Домашние шоколадные плитки с сухофруктами, орехами и семечками

Если вы еще не знакомы с искусством шоколатье, но кое-что о нем слышали, то предлагаем не откладывать знакомство в долгий ящик!
В руках мастеров шоколатье шоколад превращается в произведение искусства!
Хотите прикоснуться к высокому искусству уже сейчас? Начните с самого простого – с домашних шоколадных плиток.
Часто, покупая магазинные плитки шоколада и раскрывая с нетерпением упаковку, вместо ожидаемого обилия орехов, обнаруживаем пустую шоколадную плитку с 2-3-мя скромно торчащими ядрышками. Уверены, такое бывало с каждым. Но ведь так легко воссоздать своими руками шоколадную плитку щедро наполненную всевозможными орехами, сухофруктами и семечками!


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Количество комментариев 0
Дата добавления рецепта 23 ноя

Домашние шоколадные плитки с сухофруктами, орехами и семечками рецепт с фото

Ингредиенты для рецепта Домашние шоколадные плитки:

как приготовить Домашние шоколадные плитки с сухофруктами, орехами и семечками


• Темный или молочный шоколад – 150 гр.;
• Белый шоколад – 150 гр.;
• Грецкие орехи (прокаленные в духовке);
• Фундук (прокаленный в духовке);
• Тыквенные семечки (слегка поджаренные на сковороде);
• Чернослив;
• Курага:
• Изюм;
• Кунжут;
• И другие ингредиенты на ваше усмотрение.

    Домашние шоколадные плитки рецепт



    Домашние шоколадные плитки 1 шагДля приготовления шоколадных плиток вам понадобятся прямоугольные формочки (к примеру, форма для кекса или пластиковые пищевые формочки). Застелите формы пищевой пленкой.



    Домашние шоколадные плитки 2 шагПредварительно промытые, ошпаренные и просушенные чернослив и курагу нарежьте тонкой соломкой.



    Домашние шоколадные плитки 3 шагДля темной плитки соедините чернослив, курагу, грецкие орехи, фундук и тыквенные семечки, перемешайте выложите слоем на дно формы.



    Домашние шоколадные плитки 4 шагДля того чтобы правильно растопить шоколад, необходимо придерживаться определенного температурного режима, при слишком высокой температуре шоколад может свернуться. Шоколад растапливают только на водяной бане (не в микроволновке), для этого на огонь ставят тарелку с водой, когда вода нагреется примерно до 80 градусов (начнет закипать), снимите тарелку с огня. Поставьте в нее пиалу с поломанным на дольки шоколадом. Оставьте на 3-4 минуты, за это время шоколад расплавится, перемешайте шоколад ложкой.



    Домашние шоколадные плитки 5 шагРавномерно распределите шоколадную массу поверх сухофруктов и орехов.



    Домашние шоколадные плитки 6 шагОставьте шоколадную плитку при комнатной температуре на час, затем переместите в холодильник на несколько часов (лучше на ночь).



    Домашние шоколадные плитки 7 шагПлитка готова!



    Домашние шоколадные плитки 8 шагДля белой плитки смешайте изюм, грецкие орехи, фундук, чернослив, кунжут, тыквенные семечки. Растопите на водяной бане белый шоколад и залейте сухофрукты и орехи. Через 40-60 минут переместите плитку в холодильник на несколько часов.



    Домашние шоколадные плитки 9 шагТакие шоколадные плитки могут стать достойным подарком. Для этого заверните плиточки в плотную пленку (воспользуйтесь пленкой для запекания), завяжите ленточкой, можете подвязать маленькую записочку с поздравлениями.





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