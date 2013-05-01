Домашние шоколадные плитки с сухофруктами, орехами и семечками
Если вы еще не знакомы с искусством шоколатье, но кое-что о нем слышали, то предлагаем не откладывать знакомство в долгий ящик!
В руках мастеров шоколатье шоколад превращается в произведение искусства!
Хотите прикоснуться к высокому искусству уже сейчас? Начните с самого простого – с домашних шоколадных плиток.
Часто, покупая магазинные плитки шоколада и раскрывая с нетерпением упаковку, вместо ожидаемого обилия орехов, обнаруживаем пустую шоколадную плитку с 2-3-мя скромно торчащими ядрышками. Уверены, такое бывало с каждым. Но ведь так легко воссоздать своими руками шоколадную плитку щедро наполненную всевозможными орехами, сухофруктами и семечками!
Домашние шоколадные плитки рецепт
Для приготовления шоколадных плиток вам понадобятся прямоугольные формочки (к примеру, форма для кекса или пластиковые пищевые формочки). Застелите формы пищевой пленкой.
Предварительно промытые, ошпаренные и просушенные чернослив и курагу нарежьте тонкой соломкой.
Для темной плитки соедините чернослив, курагу, грецкие орехи, фундук и тыквенные семечки, перемешайте выложите слоем на дно формы.
Для того чтобы правильно растопить шоколад, необходимо придерживаться определенного температурного режима, при слишком высокой температуре шоколад может свернуться. Шоколад растапливают только на водяной бане (не в микроволновке), для этого на огонь ставят тарелку с водой, когда вода нагреется примерно до 80 градусов (начнет закипать), снимите тарелку с огня. Поставьте в нее пиалу с поломанным на дольки шоколадом. Оставьте на 3-4 минуты, за это время шоколад расплавится, перемешайте шоколад ложкой.
Равномерно распределите шоколадную массу поверх сухофруктов и орехов.
Оставьте шоколадную плитку при комнатной температуре на час, затем переместите в холодильник на несколько часов (лучше на ночь).
Плитка готова!
Для белой плитки смешайте изюм, грецкие орехи, фундук, чернослив, кунжут, тыквенные семечки. Растопите на водяной бане белый шоколад и залейте сухофрукты и орехи. Через 40-60 минут переместите плитку в холодильник на несколько часов.
Такие шоколадные плитки могут стать достойным подарком. Для этого заверните плиточки в плотную пленку (воспользуйтесь пленкой для запекания), завяжите ленточкой, можете подвязать маленькую записочку с поздравлениями.
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