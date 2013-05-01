Домашние шоколадные плитки с сухофруктами, орехами и семечками

Если вы еще не знакомы с искусством шоколатье, но кое-что о нем слышали, то предлагаем не откладывать знакомство в долгий ящик!

В руках мастеров шоколатье шоколад превращается в произведение искусства!

Хотите прикоснуться к высокому искусству уже сейчас? Начните с самого простого – с домашних шоколадных плиток.

Часто, покупая магазинные плитки шоколада и раскрывая с нетерпением упаковку, вместо ожидаемого обилия орехов, обнаруживаем пустую шоколадную плитку с 2-3-мя скромно торчащими ядрышками. Уверены, такое бывало с каждым. Но ведь так легко воссоздать своими руками шоколадную плитку щедро наполненную всевозможными орехами, сухофруктами и семечками!