Королевская ватрушка рецепт с фото

Просейте смешанную с содой муку, натрите в нее холодное масло на крупной терке. Важное условие: чтобы легче было натирать масло на терке, оно должно пролежать в морозилке не менее 5 часов.

Руками протрите муку с маслом в мелкую крошку. Если тесто плохо крошится, то добавьте немного муки.

Добавьте сахарный песок к крошке, перемешайте руками.

Творог, сахарный песок с ванильным сахаром, яйца тщательно разотрите вилкой.

Покройте дно формы половиной полученной мучной крошки.

Выложите поверх крошки густую творожную массу, не доходя до бортов 8-10 мм (чтобы начинка не прикасалась к бортам формы).

Покройте начинку оставшейся крошкой, а также заполните «пустоты» между начинкой и бортами формы. Аккуратно разровняйте пирог ладонями (легкими надавливающими движениями).

Выпекайте королевскую ватрушку в разогретой до 200˚ 30-40 минут (зависит от объема формы и толщины пирога).

Королевская ватрушка готова, её необходимо остудить.