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Спасибо за хороший рецепт. Я немного модернизировала, муку беру пшеничную цельнозерновую и добавляю корицу. Аромат просто нереальный. Очень вкусно, полезно на перекус до обеда.

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Плов в сковороде
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Королевская ватрушка рецепт

Королевская ватрушка – изумительный пирог из песочного теста с нежной творожной начинкой. Готовить такую ватрушку – одно удовольствие, да и съедается она невероятно быстро.


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Количество комментариев 0
Дата добавления рецепта 14 окт

Королевская ватрушка рецепт рецепт с фото

Ингредиенты для рецепта Королевская ватрушка:

как приготовить Королевская ватрушка рецепт


Для теста потребуется:
- 170 грамм замороженного сливочного масла (из морозильника);
- 1 ½ стакана муки в/с;
- 1/3 стакана сахарного песка;
- чуть больше 1/4 чайной ложечки соли;
- 1/2 чайной ложечки соды (заранее соедините с мукой).

Для начинки подготовьте:
- 500 грамм свежего творога;
- 2/3 стакана сахарного песка + пакетик ванильного сахара;
- 2 яйца.

    Королевская ватрушка рецепт с фото



    1 шагПросейте смешанную с содой муку, натрите в нее холодное масло на крупной терке. Важное условие: чтобы легче было натирать масло на терке, оно должно пролежать в морозилке не менее 5 часов.



    2 шагРуками протрите муку с маслом в мелкую крошку. Если тесто плохо крошится, то добавьте немного муки.



    3 шагДобавьте сахарный песок к крошке, перемешайте руками.



    4 шагТворог, сахарный песок с ванильным сахаром, яйца тщательно разотрите вилкой.



    5 шагПокройте дно формы половиной полученной мучной крошки.



    6 шагВыложите поверх крошки густую творожную массу, не доходя до бортов 8-10 мм (чтобы начинка не прикасалась к бортам формы).



    7 шагПокройте начинку оставшейся крошкой, а также заполните «пустоты» между начинкой и бортами формы. Аккуратно разровняйте пирог ладонями (легкими надавливающими движениями).



    8 шагВыпекайте королевскую ватрушку в разогретой до 200˚ 30-40 минут (зависит от объема формы и толщины пирога).



    Королевская ватрушка готоваКоролевская ватрушка готова, её необходимо остудить.



    Королевская ватрушка фотоКоролевская ватрушка фото




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