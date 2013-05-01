Королевская ватрушка рецепт
Королевская ватрушка – изумительный пирог из песочного теста с нежной творожной начинкой. Готовить такую ватрушку – одно удовольствие, да и съедается она невероятно быстро.
Для теста потребуется:
- 170 грамм замороженного сливочного масла (из морозильника);
- 1 ½ стакана муки в/с;
- 1/3 стакана сахарного песка;
- чуть больше 1/4 чайной ложечки соли;
- 1/2 чайной ложечки соды (заранее соедините с мукой).
Для начинки подготовьте:
- 500 грамм свежего творога;
- 2/3 стакана сахарного песка + пакетик ванильного сахара;
- 2 яйца.
Королевская ватрушка рецепт с фото
Просейте смешанную с содой муку, натрите в нее холодное масло на крупной терке. Важное условие: чтобы легче было натирать масло на терке, оно должно пролежать в морозилке не менее 5 часов.
Руками протрите муку с маслом в мелкую крошку. Если тесто плохо крошится, то добавьте немного муки.
Добавьте сахарный песок к крошке, перемешайте руками.
Творог, сахарный песок с ванильным сахаром, яйца тщательно разотрите вилкой.
Покройте дно формы половиной полученной мучной крошки.
Выложите поверх крошки густую творожную массу, не доходя до бортов 8-10 мм (чтобы начинка не прикасалась к бортам формы).
Покройте начинку оставшейся крошкой, а также заполните «пустоты» между начинкой и бортами формы. Аккуратно разровняйте пирог ладонями (легкими надавливающими движениями).
Выпекайте королевскую ватрушку в разогретой до 200˚ 30-40 минут (зависит от объема формы и толщины пирога).
Королевская ватрушка готова, её необходимо остудить.
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