Кольца песочные с орехами рецепт с фото

Соедините растопленное сливочное масло (или мягкое масло комнатной температуры), сахарный песок, ванилин, яйцо, щепотку соли. Ингредиенты тщательно перемешайте (лучше миксером).

Просейте соединенную с разрыхлителем муку в масляную смесь.

Замесите мягкое очень пластичное тесто.

Орехи крупно порубите.

Тесто раскатайте в пласт толщиной 6-7 мм.

При помощи рельефной формочки для кекса (или просто чашкой) вырежьте круги.

В центре кругов вырежьте отверстия при помощи крышки от пластиковой бутылки.

Смешайте желток со столовой ложкой холодной воды, этой смесью смажьте все колечки.

Колечки кладите в рубленые орехи смазанной стороной вниз и слега придавите.

Затем аккуратно выложите кольца на застланный пергаментом противень.

Кольца песочные с орехами выпекайте в разогретой до 190-200° духовке около 18 минут.

Приятного аппетита!!!