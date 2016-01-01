Кольца песочные с орехами
Невероятно вкусные кольца песочные с орехами как в кондитерских 80-90-х годов!
Кольца песочные с орехами рецепт с фото
Соедините растопленное сливочное масло (или мягкое масло комнатной температуры), сахарный песок, ванилин, яйцо, щепотку соли. Ингредиенты тщательно перемешайте (лучше миксером).
Просейте соединенную с разрыхлителем муку в масляную смесь.
Замесите мягкое очень пластичное тесто.
Орехи крупно порубите.
Тесто раскатайте в пласт толщиной 6-7 мм.
При помощи рельефной формочки для кекса (или просто чашкой) вырежьте круги.
В центре кругов вырежьте отверстия при помощи крышки от пластиковой бутылки.
Смешайте желток со столовой ложкой холодной воды, этой смесью смажьте все колечки.
Колечки кладите в рубленые орехи смазанной стороной вниз и слега придавите.
Затем аккуратно выложите кольца на застланный пергаментом противень.
Кольца песочные с орехами выпекайте в разогретой до 190-200° духовке около 18 минут.
Приятного аппетита!!!
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