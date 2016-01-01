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Очень вкусно! Правда ещё положила немного барбариса. Спасибо!

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Печенье «5 злаков» с орехами и сухофруктами
Спасибо за хороший рецепт. Я немного модернизировала, муку беру пшеничную цельнозерновую и добавляю корицу. Аромат просто нереальный. Очень вкусно, полезно на перекус до обеда.

Марго


Плов в сковороде
Обалденный плов спасибо за рецепт


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Кольца песочные с орехами

Невероятно вкусные кольца песочные с орехами как в кондитерских 80-90-х годов!


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Количество комментариев 1
Дата добавления рецепта 16 июн

Кольца песочные с орехами рецепт с фото

Ингредиенты для рецепта Кольца песочные с орехами:

как приготовить Кольца песочные с орехами


- 420 грамм пшеничной муки;
- 145 грамм сахарного песка;
- 230 грамм сливочного масла;
- 1 яйцо;
- чайная ложечка разрыхлителя;
- щепотка соли;
- 1/2 чайной ложечки ванилина;
- 1 желток + столовая ложечка холодной воды;
- стакан грецких орехов.

    Кольца песочные с орехами рецепт с фото



    Песочное тестоСоедините растопленное сливочное масло (или мягкое масло комнатной температуры), сахарный песок, ванилин, яйцо, щепотку соли. Ингредиенты тщательно перемешайте (лучше миксером).



    Песочное тестоПросейте соединенную с разрыхлителем муку в масляную смесь.



    Песочное тестоЗамесите мягкое очень пластичное тесто.



    Ореховые кольцаОрехи крупно порубите.



    Ореховые кольцаТесто раскатайте в пласт толщиной 6-7 мм.



    Ореховые кольцаПри помощи рельефной формочки для кекса (или просто чашкой) вырежьте круги.



    Ореховые кольцаВ центре кругов вырежьте отверстия при помощи крышки от пластиковой бутылки.



    Ореховые кольцаСмешайте желток со столовой ложкой холодной воды, этой смесью смажьте все колечки.



    Ореховые кольцаКолечки кладите в рубленые орехи смазанной стороной вниз и слега придавите.



    Ореховые кольцаЗатем аккуратно выложите кольца на застланный пергаментом противень.



    Кольца песочные с орехамиКольца песочные с орехами выпекайте в разогретой до 190-200° духовке около 18 минут.



    Приятного аппетита!!!




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Лера
Ах, этот вкус детства!Какие красивые кольца! Я тоже их пекла несколько раз, но они никогда не получались у меня такими румяными и аппетитными, и вместо грецких я всегда брала арахис. Теперь обязательно попробую приготовить кольца по этому рецепту! Спасибо!
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