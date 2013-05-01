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Спасибо за хороший рецепт. Я немного модернизировала, муку беру пшеничную цельнозерновую и добавляю корицу. Аромат просто нереальный. Очень вкусно, полезно на перекус до обеда.

Марго


Плов в сковороде
Обалденный плов спасибо за рецепт


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Творожные рогалики с джемом

Творожные рогалики с джемом – изумительное лакомство! Приготовить рогалики сможет даже не умудренный опытом кулинар. Существует немало способов приготовления песочного теста для рогаликов, но мы предлагаем нестандартный рецепт рогаликов из песочно-творожного теста, оно получается менее жирным по сравнению с традиционным песочным. Готовые творожные рогалики получаются рассыпчатыми и очень приятными на вкус.


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Количество комментариев 4
Дата добавления рецепта 30 янв

Творожные рогалики с джемом рецепт с фото

Ингредиенты для рецепта Творожные рогалики с джемом:

как приготовить Творожные рогалики с джемом


• Творог – 200 гр.;
• Сливочное масло – 150 гр.;
• Мука в/с – 250 гр.;
• Яйцо куриное – 1 шт.;
• Сода – ½ ч. ложки;
• Сахар мелкий – 4 ст. ложки;
• Разрыхлитель – 1 ч. лока;
• Ванилин – 1/3 ч. ложки;
• Джем (инжирный, абрикосовый и пр.);
• Соль щепотка.

    Творожные рогалики с джемом рецепт



    Рогалики с джемом 1 шагПредварительно протрите творог через сито/либо в блендере, добавьте в него сахар, соль, ванилин, растопленное сливочное масло. Хорошенько разотрите соединенные компоненты.



    Рогалики с джемом 2 шагРазбейте в смесь яйцо, взбейте.



    Рогалики с джемом 3 шагДобавьте пищевую соду, размешайте. Не гасите ее кислотой, поскольку она сама «загасится» в кисловатой творожной массе.



    Рогалики с джемом 4 шагПросейте в получившуюся мягкую массу муку, заранее смешанную с пекарским порошком (разрыхлителем).



    Рогалики с джемом 5 шагЗамесите руками пластичное тесто. С тестом очень приятно работать, т.к. оно получается мягким и очень хорошо отлипает от рук. Сформируйте из теста ком, оставьте на 15 минут при комнатной t˚, завернув его в целлофан/пищевую пленку.



    Рогалики с джемом 6 шагИз теста скатайте 3 шарика, раскатайте каждый в круглый пласт толщиной 4 мм. Нарежьте его на треугольники.



    Рогалики с джемом 7 шагНа каждый треугольник (с широкой стороны) положите немного джема/густого конфитюра, скрутите рогалики.



    Рогалики с джемом 8 шагВыпекайте рогалики в прогретой до 180˚С духовке, пока они не подрумянятся (30-35 минут).



    Рогалики с джемом 9 шагОбсыпьте творожные рогалики с джемом сахарной пудрой.





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Khayala
Ochen nedovolna. Nichego ne poluchilos. Ya i v nachale somnevalas chto s 1 st muki ne mozhet poluchitsa tverdoe testo , no vseravno doverelas reseptu i sdelala. Resultat 0.
Nikonu ne sovetuyu etot resept.
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Sergei
Цитата: Khayala
Khayala

Здравствуйте.
Не знаю как могли не получиться у Вас творожные рогалики. Для наглядности рецепты выкладываются с фото(т.е. рецепт не берется из воздуха и не придумываются).На которых явно видно, что тесто получается отличное. Да еще для сведения 250 грамм муки, это два 200 граммовых стакана.
И что значит твердое тесто? Тесто получается обычной консистенции.
Мне очень жаль, что у Вас не чего не вышло и спасибо за Ваш правдивый комментарий, но будьте внимательней!
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Римма
в пошаговом рецепте с фото написано соль, а в ингредиентах нет, так сколько соли надо класть?
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edarecept
Здравствуйте! Извините за долгий ответ! Щепотки будет достаточно.
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