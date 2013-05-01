Творожные рогалики с джемом рецепт

Предварительно протрите творог через сито/либо в блендере, добавьте в него сахар, соль, ванилин, растопленное сливочное масло. Хорошенько разотрите соединенные компоненты.

Разбейте в смесь яйцо, взбейте.

Добавьте пищевую соду, размешайте. Не гасите ее кислотой, поскольку она сама «загасится» в кисловатой творожной массе.

Просейте в получившуюся мягкую массу муку, заранее смешанную с пекарским порошком (разрыхлителем).

Замесите руками пластичное тесто. С тестом очень приятно работать, т.к. оно получается мягким и очень хорошо отлипает от рук. Сформируйте из теста ком, оставьте на 15 минут при комнатной t˚, завернув его в целлофан/пищевую пленку.

Из теста скатайте 3 шарика, раскатайте каждый в круглый пласт толщиной 4 мм. Нарежьте его на треугольники.

На каждый треугольник (с широкой стороны) положите немного джема/густого конфитюра, скрутите рогалики.

Выпекайте рогалики в прогретой до 180˚С духовке, пока они не подрумянятся (30-35 минут).