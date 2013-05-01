Творожные рогалики с джемом
Творожные рогалики с джемом – изумительное лакомство! Приготовить рогалики сможет даже не умудренный опытом кулинар. Существует немало способов приготовления песочного теста для рогаликов, но мы предлагаем нестандартный рецепт рогаликов из песочно-творожного теста, оно получается менее жирным по сравнению с традиционным песочным. Готовые творожные рогалики получаются рассыпчатыми и очень приятными на вкус.
Творожные рогалики с джемом рецепт
Предварительно протрите творог через сито/либо в блендере, добавьте в него сахар, соль, ванилин, растопленное сливочное масло. Хорошенько разотрите соединенные компоненты.
Разбейте в смесь яйцо, взбейте.
Добавьте пищевую соду, размешайте. Не гасите ее кислотой, поскольку она сама «загасится» в кисловатой творожной массе.
Просейте в получившуюся мягкую массу муку, заранее смешанную с пекарским порошком (разрыхлителем).
Замесите руками пластичное тесто. С тестом очень приятно работать, т.к. оно получается мягким и очень хорошо отлипает от рук. Сформируйте из теста ком, оставьте на 15 минут при комнатной t˚, завернув его в целлофан/пищевую пленку.
Из теста скатайте 3 шарика, раскатайте каждый в круглый пласт толщиной 4 мм. Нарежьте его на треугольники.
На каждый треугольник (с широкой стороны) положите немного джема/густого конфитюра, скрутите рогалики.
Выпекайте рогалики в прогретой до 180˚С духовке, пока они не подрумянятся (30-35 минут).
Обсыпьте творожные рогалики с джемом сахарной пудрой.
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