Муравьиный пирог
Этот немецкий пирог снискал популярность далеко за пределами своей Родины. Название дословно можно перевести как муравьиный пирог, а почему он так называется довольно легко догадаться – просто всмотритесь в мягкую пористую текстуру пирога, в некоторых местах «порки» расширены и выглядят как муравьиные ходы, а шоколадная крошка на светлом фоне теста напоминает муравьев в муравейнике.
Сам пирог получается мелкопористым, но очень мягким, как губка.
• Мука в/с – 150 гр.;
• Масло сливочное – 125 гр.;
• Сахарный песок – 100 гр.;
• Сметана – 100 гр.;
• Яйца куриные – 2 шт.;
• Ванильный пудинг – 20 гр. (заменить пудинг можно 20 гр. крахмала + 1/3 ч. л. ванилина);
• Шоколадная посыпка – 100 гр. или шоколад темный (для крошки) – 50 гр.
Для глазури:
• Шоколад темный - 50 гр. (для глазури);
• 3 ст. ложки молока (для глазури);
• 4 дольки белого шоколада (для полосок).
Муравьиный пирог рецепт
Сливочное мало комнатной t˚ (или распущенное в тепле) растереть с сахаром.
Добавить сметану, тщательно растереть компоненты либо взбить миксером.
Отдельно смешать муку с пудингом (либо крахмалом и ванилином) и разрыхлителем.
Просеять смесь в сметанно-масляную массу.
Взбить тесто миксером (для надежности).
За неимением шоколадной посыпки, порубить шоколад в стружку либо натереть на терке.
Добавить шоколадную крошку в тесто, перемешать.
Перелить в смазанную/застланную пергаментом форму.
Выпекать пирог в прогретой до 180-200˚С духовке около 35 минут. Готовность определяется по румяной корочке, а для достоверности проверить можно зубочисткой.
Для глазури нагреть молоко до кипения, положить в него кусочки шоколада, когда начнет плавиться размешать до однородности.
Покрыть остывший пирог глазурью. Для белых полосок растопить белый шоколад на водяной бане, нарисовать круги на поверхности пирога при помощи корнетика, от центра и к центру провести несколько полосок шпажкой или зубочисткой.
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