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Плов в сковороде
Очень вкусно! Правда ещё положила немного барбариса. Спасибо!

Ольга


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Спасибо за хороший рецепт. Я немного модернизировала, муку беру пшеничную цельнозерновую и добавляю корицу. Аромат просто нереальный. Очень вкусно, полезно на перекус до обеда.

Марго


Плов в сковороде
Обалденный плов спасибо за рецепт


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Муравьиный пирог

Этот немецкий пирог снискал популярность далеко за пределами своей Родины. Название дословно можно перевести как муравьиный пирог, а почему он так называется довольно легко догадаться – просто всмотритесь в мягкую пористую текстуру пирога, в некоторых местах «порки» расширены и выглядят как муравьиные ходы, а шоколадная крошка на светлом фоне теста напоминает муравьев в муравейнике.
Сам пирог получается мелкопористым, но очень мягким, как губка.


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Количество комментариев 0
Дата добавления рецепта 11 фев

Муравьиный пирог рецепт с фото

Ингредиенты для рецепта Муравьиный пирог:

как приготовить Муравьиный пирог


• Мука в/с – 150 гр.;
• Масло сливочное – 125 гр.;
• Сахарный песок – 100 гр.;
• Сметана – 100 гр.;
• Яйца куриные – 2 шт.;
• Ванильный пудинг – 20 гр. (заменить пудинг можно 20 гр. крахмала + 1/3 ч. л. ванилина);
• Шоколадная посыпка – 100 гр. или шоколад темный (для крошки) – 50 гр.

Для глазури:

• Шоколад темный - 50 гр. (для глазури);
• 3 ст. ложки молока (для глазури);
• 4 дольки белого шоколада (для полосок).

    Муравьиный пирог рецепт



    Муравьиный пирог 1 шагСливочное мало комнатной t˚ (или распущенное в тепле) растереть с сахаром.



    Муравьиный пирог 2 шагДобавить сметану, тщательно растереть компоненты либо взбить миксером.



    Муравьиный пирог 4 шагОтдельно смешать муку с пудингом (либо крахмалом и ванилином) и разрыхлителем.



    Муравьиный пирог 5 шагПросеять смесь в сметанно-масляную массу.



    Муравьиный пирог 6 шагВзбить тесто миксером (для надежности).



    Муравьиный пирог 7 шагЗа неимением шоколадной посыпки, порубить шоколад в стружку либо натереть на терке.



    Муравьиный пирог 8 шагДобавить шоколадную крошку в тесто, перемешать.



    Муравьиный пирог 9 шагПерелить в смазанную/застланную пергаментом форму.



    Муравьиный пирог 10 шагВыпекать пирог в прогретой до 180-200˚С духовке около 35 минут. Готовность определяется по румяной корочке, а для достоверности проверить можно зубочисткой.



    Муравьиный пирог 11 шагДля глазури нагреть молоко до кипения, положить в него кусочки шоколада, когда начнет плавиться размешать до однородности.



    Муравьиный пирог 12 шагПокрыть остывший пирог глазурью. Для белых полосок растопить белый шоколад на водяной бане, нарисовать круги на поверхности пирога при помощи корнетика, от центра и к центру провести несколько полосок шпажкой или зубочисткой.





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