Этот немецкий пирог снискал популярность далеко за пределами своей Родины. Название дословно можно перевести как муравьиный пирог, а почему он так называется довольно легко догадаться – просто всмотритесь в мягкую пористую текстуру пирога, в некоторых местах «порки» расширены и выглядят как муравьиные ходы, а шоколадная крошка на светлом фоне теста напоминает муравьев в муравейнике.

Сам пирог получается мелкопористым, но очень мягким, как губка.