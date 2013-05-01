Суп с куриной печенью рецепт с фото

Готовится суп очень быстро и просто, так как используем в нем куриную печень, а она, как известно, не требует длительной тепловой обработки в виду своей нежной структуры. Начинаем приготовление супа с обжаривания лука – его измельчаем в четверть кольца и обжариваем как на традиционный суп, до мягкости.

Добавляем к размягченному луку морковь, тушим еще немного, пока морковка тоже не станет мягкой и золотистой (2-3 минуты).

В третьем этапе кладем на сковороду грибы. Здесь можно использовать как свежие или мороженые шампиньоны, так и любые лесные, а поэтому и более ароматные грибы, например, белые. Обжариваем грибы и овощи на малом пламени конфорки 5-10 минут, солим.

Возьмем кастрюлю на два-три литра воды, перекладываем содержимое сковороды или сотейника в кастрюлю, заполняем обязательно горячей водой.

Ставим кастрюлю на плиту и оставляем нашу заготовку доходить до кипения. Как только жидкость закипела – можно закладывать зеленый горошек. В рецепте использован свежемороженый горошек, который не нужно предварительно размораживать, а прямиком можно отправлять в кипящий бульон. Если такового не оказалось, попробуйте использовать горошек консервированный из банки (жидкость слить). Варим бульон с горошком 10-15 минут.

Пока бульон с горошком в кастрюле доходит до активного кипения – подготовьте куриную печень. Ее необходимо хорошо промыть и нарезать на 2-3 части. При этом не забываем удалять все ненужные для супа части печени – пленки, жир и отсекаем развалившиеся кусочки.

Совет: Бывает так, что печень, приобретенная вами в магазине, оказалась, мягко говоря, не товарного вида. Если она слишком рыхлая и не держит форму, ее лучше предварительно залить кипятком, чтобы печень «схватилась» в горячей воде, а всю мелкую взвесь затем вылить вместе с водой. Оставшиеся целенькие кусочки можно добавить в бульон для дальнейшего приготовления супа. Таким образом, ваш бульон сохранит прозрачность, и суп будет выглядеть аппетитнее.

Опускаем кусочки печени в кастрюлю с бульоном (кипящим), варим еще 10 минут на слабом огне. В конце корректируем суп на соль, по желанию добавляем дополнительные любимые специи или пряности.