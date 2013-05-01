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Марго


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Обалденный плов спасибо за рецепт


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Суп с куриной печенью

Не пренебрегайте использовать субпродукты, а в частности печень, если хотите приготовить вкусный суп с куриной печенью. Ведь еще древние знали, что печень целебна, врачеватели прописывали ее в качестве лекарства, хотя досконально ее витаминный состав еще не знали. А мы теперь знаем о печени все! В ней много железа, влияющего на гемоглобин, меди, оказывающей противовоспалительное влияние, и уйма полезнейших аминокислот, минералов и много-много другого, о чем знают доктора и диетологи. Но наша миссия в ином – мы будем учиться как готовить суп с куриной печенью.


0
Количество комментариев 2
Дата добавления рецепта 14 ноя

Суп с куриной печенью рецепт с фото

Ингредиенты для рецепта Суп с куриной печенью:

как приготовить Суп с куриной печенью


Грибы – 400 г;
Печень куриная – 400 г;
Горошек – 200 г;
Морковь – 1 шт.;
Лук – 1 шт.;
Вода – 2 л;
Соль.
40 время
готовки
4 количество
порций
сложность рецепта: легко

    Суп с куриной печенью рецепт с фото



    Суп с куриной печенью 1 шагГотовится суп очень быстро и просто, так как используем в нем куриную печень, а она, как известно, не требует длительной тепловой обработки в виду своей нежной структуры. Начинаем приготовление супа с обжаривания лука – его измельчаем в четверть кольца и обжариваем как на традиционный суп, до мягкости.



    Суп с куриной печенью 2 шагДобавляем к размягченному луку морковь, тушим еще немного, пока морковка тоже не станет мягкой и золотистой (2-3 минуты).



    Суп с куриной печенью 3 шагВ третьем этапе кладем на сковороду грибы. Здесь можно использовать как свежие или мороженые шампиньоны, так и любые лесные, а поэтому и более ароматные грибы, например, белые. Обжариваем грибы и овощи на малом пламени конфорки 5-10 минут, солим.



    Суп с куриной печенью 4 шагВозьмем кастрюлю на два-три литра воды, перекладываем содержимое сковороды или сотейника в кастрюлю, заполняем обязательно горячей водой.



    Суп с куриной печенью 5 шагСтавим кастрюлю на плиту и оставляем нашу заготовку доходить до кипения. Как только жидкость закипела – можно закладывать зеленый горошек. В рецепте использован свежемороженый горошек, который не нужно предварительно размораживать, а прямиком можно отправлять в кипящий бульон. Если такового не оказалось, попробуйте использовать горошек консервированный из банки (жидкость слить). Варим бульон с горошком 10-15 минут.



    Пока бульон с горошком в кастрюле доходит до активного кипения – подготовьте куриную печень. Ее необходимо хорошо промыть и нарезать на 2-3 части. При этом не забываем удалять все ненужные для супа части печени – пленки, жир и отсекаем развалившиеся кусочки.



    Совет: Бывает так, что печень, приобретенная вами в магазине, оказалась, мягко говоря, не товарного вида. Если она слишком рыхлая и не держит форму, ее лучше предварительно залить кипятком, чтобы печень «схватилась» в горячей воде, а всю мелкую взвесь затем вылить вместе с водой. Оставшиеся целенькие кусочки можно добавить в бульон для дальнейшего приготовления супа. Таким образом, ваш бульон сохранит прозрачность, и суп будет выглядеть аппетитнее.



    Суп с куриной печенью 6 шагОпускаем кусочки печени в кастрюлю с бульоном (кипящим), варим еще 10 минут на слабом огне. В конце корректируем суп на соль, по желанию добавляем дополнительные любимые специи или пряности.



    Суп с куриной печенью 7 шагСуп с печенью, грибами и горошком готов! Приятного вам аппетита!

Вид блюда:Супы



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