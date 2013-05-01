Оладьи из куриного филе рецепт

Очищенную луковицу и куриное филе пропускаем через мясорубку или измельчаем блендером.

Добавляем майонез, муку, соль, перец (по вкусу) и любые специи, вбиваем яйцо и хорошенько вымешиваем массу ложкой.

Затем вливаем воду и еще раз перемешиваем. Масса должна стать достаточно однородной. По консистенции она будет чуть-чуть гуще, чем тесто на обычные сладкие оладьи.

Моем укроп, удаляем все толстые стебли, оставляя только нежные тоненькие веточки, и рубим ножом не очень крупно. Добавляем зелень в тесто и перемешиваем, пока укроп равномерно не распределится по всей массе.

Разогреваем сковороду с рафинированным маслом. Затем набираем столовую ложку (с горкой) теста и выкладываем его на сковороду в форме оладушка. Так как тесто более густоватое и по сковороде само не растекается, плоскую форму оладьям придаем легкими разравнивающими движениями ложкой.

Подрумяниваем оладьи с двух сторон. Сковороду обязательно накрываем крышкой, чтобы масло не стреляло, да и оладьи хорошо прожарились.

Готовые румяные оладушки снимаем на специальные бумажные салфетки, которым они отдадут все излишки масла. Дополнить куриные оладьи можно любым любимым гарниром. Они отлично сочетаются по вкусу и с картофелем, и с гречкой, и с любыми свежими овощами.

Приготовьте это простое, но оригинальное блюдо для своих родных. Сочные и нежные оладьи из куриного филе с ароматным укропом получат только положительную оценку от всех членов вашей семьи.