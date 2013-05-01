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Плов в сковороде
Очень вкусно! Правда ещё положила немного барбариса. Спасибо!

Ольга


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Спасибо за хороший рецепт. Я немного модернизировала, муку беру пшеничную цельнозерновую и добавляю корицу. Аромат просто нереальный. Очень вкусно, полезно на перекус до обеда.

Марго


Плов в сковороде
Обалденный плов спасибо за рецепт


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Оладьи из куриного филе

Оладьи из куриного филе – это быстрый и вкусный способ приготовления филе курицы. Оладьи из куриной грудки получаются румяными, сочными и необыкновенно нежными. Особую роль играет добавление молодого укропа. Благодаря рубленым веточкам этой свежей зелени оладьи приобретают не только оригинальный вид, но и пикантную нотку во вкусе.


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Количество комментариев 0
Дата добавления рецепта 28 апр

Оладьи из куриного филе рецепт с фото

Ингредиенты для рецепта Оладьи из куриного филе:

как приготовить Оладьи из куриного филе


- 3 средних по размеру куриных филе;
- одна луковица;
- яйцо;
- пучок молодого укропа;
- 2 ст. ложки майонеза;
- 100 мл воды;
- 3 ст. ложки (с небольшим верхом) муки;
- соль, перец и любые специи;
- рафинированное масло.
40 время
готовки
4 количество
порций
сложность рецепта: легко

    Оладьи из куриного филе рецепт



    Оладьи из куриного филе 1 шагОчищенную луковицу и куриное филе пропускаем через мясорубку или измельчаем блендером.



    Оладьи из куриного филе 2 шагДобавляем майонез, муку, соль, перец (по вкусу) и любые специи, вбиваем яйцо и хорошенько вымешиваем массу ложкой.



    Оладьи из куриного филе 3 шагЗатем вливаем воду и еще раз перемешиваем. Масса должна стать достаточно однородной. По консистенции она будет чуть-чуть гуще, чем тесто на обычные сладкие оладьи.



    Оладьи из куриного филе 4 шагМоем укроп, удаляем все толстые стебли, оставляя только нежные тоненькие веточки, и рубим ножом не очень крупно. Добавляем зелень в тесто и перемешиваем, пока укроп равномерно не распределится по всей массе.



    Оладьи из куриного филе 5 шагРазогреваем сковороду с рафинированным маслом. Затем набираем столовую ложку (с горкой) теста и выкладываем его на сковороду в форме оладушка. Так как тесто более густоватое и по сковороде само не растекается, плоскую форму оладьям придаем легкими разравнивающими движениями ложкой.



    Оладьи из куриного филе 6 шагПодрумяниваем оладьи с двух сторон. Сковороду обязательно накрываем крышкой, чтобы масло не стреляло, да и оладьи хорошо прожарились.



    Оладьи из куриного филе 7 шагГотовые румяные оладушки снимаем на специальные бумажные салфетки, которым они отдадут все излишки масла. Дополнить куриные оладьи можно любым любимым гарниром. Они отлично сочетаются по вкусу и с картофелем, и с гречкой, и с любыми свежими овощами.



    Приготовьте это простое, но оригинальное блюдо для своих родных. Сочные и нежные оладьи из куриного филе с ароматным укропом получат только положительную оценку от всех членов вашей семьи.





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