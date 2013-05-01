Оладьи из куриного филе
Оладьи из куриного филе – это быстрый и вкусный способ приготовления филе курицы. Оладьи из куриной грудки получаются румяными, сочными и необыкновенно нежными. Особую роль играет добавление молодого укропа. Благодаря рубленым веточкам этой свежей зелени оладьи приобретают не только оригинальный вид, но и пикантную нотку во вкусе.
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Оладьи из куриного филе рецепт
Очищенную луковицу и куриное филе пропускаем через мясорубку или измельчаем блендером.
Добавляем майонез, муку, соль, перец (по вкусу) и любые специи, вбиваем яйцо и хорошенько вымешиваем массу ложкой.
Затем вливаем воду и еще раз перемешиваем. Масса должна стать достаточно однородной. По консистенции она будет чуть-чуть гуще, чем тесто на обычные сладкие оладьи.
Моем укроп, удаляем все толстые стебли, оставляя только нежные тоненькие веточки, и рубим ножом не очень крупно. Добавляем зелень в тесто и перемешиваем, пока укроп равномерно не распределится по всей массе.
Разогреваем сковороду с рафинированным маслом. Затем набираем столовую ложку (с горкой) теста и выкладываем его на сковороду в форме оладушка. Так как тесто более густоватое и по сковороде само не растекается, плоскую форму оладьям придаем легкими разравнивающими движениями ложкой.
Подрумяниваем оладьи с двух сторон. Сковороду обязательно накрываем крышкой, чтобы масло не стреляло, да и оладьи хорошо прожарились.
Готовые румяные оладушки снимаем на специальные бумажные салфетки, которым они отдадут все излишки масла. Дополнить куриные оладьи можно любым любимым гарниром. Они отлично сочетаются по вкусу и с картофелем, и с гречкой, и с любыми свежими овощами.
Приготовьте это простое, но оригинальное блюдо для своих родных. Сочные и нежные оладьи из куриного филе с ароматным укропом получат только положительную оценку от всех членов вашей семьи.
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