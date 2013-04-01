Тушеная капуста с куриной печенью
Рецепт тушеной капусты с куриной печенью, проверенный годами. Тушеная капуста с томатами и перцем получается вкусной, а рис сделает ее сытной. Риса не должно быть много, это не ризотто, где рис - это основной компонент. Готовлю такую тушеную капусту с куриной печенью или со свининой. Куриное мясо или говядина на мой вкус не подходят. Не всегда бывает в наличии перец и томат, тогда ограничиваюсь луком и морковью, а вместо томатов можно добавить томатную пасту.
Тушеная капуста с печенью
Взять казан или глубокую сковороду (сотейник). Печень промыть, нарезать и обжарить в небольшом количестве подсолнечного масла.
Порезать лук и добавить к потрохам.
Нарезать морковь, добавить к потрохам.
Порезать помидоры, добавить к печени. Не забывайте солить и помешивать.
Нарезать капусту, добавить к печени, налить немного воды (половину чашки) и накрыть крышкой. Если капуста старая, то подождать минут 20-30, что бы капуста дошла до полуготовности.
Далее нарежем перец, добавим к печени.
Туда же добавим риса. Если жидкости в рагу совсем не осталось (скорее всего такое не случится, все таки овощи должны дать бульон), то добавьте немного воды. Много воды лить не нужно, все должно тушиться в собственных соках и на пару. Поэтому жидкости достаточно будет около 1/4 от всего объема овощей.
Добавьте любимые специи. Плотно накройте крышкой и оставьте тушиться минут 20. за это время и капуста и рис должны до готовиться. Если капуста молодая, то рис нужно закладывать вместе с капустой.
В течении этих 20 минут иногда помешивайте тушеную капусту с куриной печенью, что бы рис проварился равномерно (внизу, в бульоне, рис варится быстрее, чем на верху - на пару). Вот и все тушеная капуста с куриной печенью готова, можно подавать.
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