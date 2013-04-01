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Очень вкусно! Правда ещё положила немного барбариса. Спасибо!

Ольга


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Спасибо за хороший рецепт. Я немного модернизировала, муку беру пшеничную цельнозерновую и добавляю корицу. Аромат просто нереальный. Очень вкусно, полезно на перекус до обеда.

Марго


Плов в сковороде
Обалденный плов спасибо за рецепт


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Тушеная капуста с куриной печенью

Рецепт тушеной капусты с куриной печенью, проверенный годами. Тушеная капуста с томатами и перцем получается вкусной, а рис сделает ее сытной. Риса не должно быть много, это не ризотто, где рис - это основной компонент. Готовлю такую тушеную капусту с куриной печенью или со свининой. Куриное мясо или говядина на мой вкус не подходят. Не всегда бывает в наличии перец и томат, тогда ограничиваюсь луком и морковью, а вместо томатов можно добавить томатную пасту.


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Количество комментариев 0
Дата добавления рецепта 04 дек

Тушеная капуста с куриной печенью рецепт с фото

Ингредиенты для рецепта Тушеная капуста с куриной печенью:

как приготовить Тушеная капуста с куриной печенью


Куриная печень - 500-700 гр
Капуста - небольшой кочан, грамм на 700
Лук репчатый - 1 крупная луковица
Морковь - 1 крупная
Перец сладкий - 1 шт
Помидор - 1 крупный
Рис - 1 чашка
Соль по вкусу

    Тушеная капуста с печенью



    Тушеная капуста с куриной печенью 1 шагВзять казан или глубокую сковороду (сотейник). Печень промыть, нарезать и обжарить в небольшом количестве подсолнечного масла.



    Тушеная капуста с куриной печенью 2 шагПорезать лук и добавить к потрохам.



    Тушеная капуста с куриной печенью 3 шагНарезать морковь, добавить к потрохам.



    Тушеная капуста с куриной печенью 4 шагПорезать помидоры, добавить к печени. Не забывайте солить и помешивать.



    Тушеная капуста с куриной печенью 5 шагНарезать капусту, добавить к печени, налить немного воды (половину чашки) и накрыть крышкой. Если капуста старая, то подождать минут 20-30, что бы капуста дошла до полуготовности.



    Тушеная капуста с куриной печенью 6 шагДалее нарежем перец, добавим к печени.



    Тушеная капуста с куриной печенью 7 шагТуда же добавим риса. Если жидкости в рагу совсем не осталось (скорее всего такое не случится, все таки овощи должны дать бульон), то добавьте немного воды. Много воды лить не нужно, все должно тушиться в собственных соках и на пару. Поэтому жидкости достаточно будет около 1/4 от всего объема овощей.



    Тушеная капуста с куриной печенью 8 шагДобавьте любимые специи. Плотно накройте крышкой и оставьте тушиться минут 20. за это время и капуста и рис должны до готовиться. Если капуста молодая, то рис нужно закладывать вместе с капустой.



    Тушеная капуста с куриной печенью 9 шагВ течении этих 20 минут иногда помешивайте тушеную капусту с куриной печенью, что бы рис проварился равномерно (внизу, в бульоне, рис варится быстрее, чем на верху - на пару). Вот и все тушеная капуста с куриной печенью готова, можно подавать.





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