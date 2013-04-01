Тушеная капуста с куриной печенью

Тушеная капуста с печенью

Взять казан или глубокую сковороду (сотейник). Печень промыть, нарезать и обжарить в небольшом количестве подсолнечного масла.

Порезать лук и добавить к потрохам.

Нарезать морковь, добавить к потрохам.

Порезать помидоры, добавить к печени. Не забывайте солить и помешивать.

Нарезать капусту, добавить к печени, налить немного воды (половину чашки) и накрыть крышкой. Если капуста старая, то подождать минут 20-30, что бы капуста дошла до полуготовности.

Далее нарежем перец, добавим к печени.

Туда же добавим риса. Если жидкости в рагу совсем не осталось (скорее всего такое не случится, все таки овощи должны дать бульон), то добавьте немного воды. Много воды лить не нужно, все должно тушиться в собственных соках и на пару. Поэтому жидкости достаточно будет около 1/4 от всего объема овощей.

Добавьте любимые специи. Плотно накройте крышкой и оставьте тушиться минут 20. за это время и капуста и рис должны до готовиться. Если капуста молодая, то рис нужно закладывать вместе с капустой.