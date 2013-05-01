Куриный кекс с шампиньонами
Предлагаем разнообразить ваше праздничное застолье вкусным рецептом – куриный кекс с шампиньонами. Допустим приготовить его на Пасху! Как известно, рецепты на Пасху не отличаются особым разнообразием. Такова уж давняя традиция, ведь самое главное в преддверии светлого и самого ожидаемого весеннего праздника – испечь вкусные куличи и подготовить расписные яйца крашенки. А вот мясные блюда играют на пасхальном столе хоть и второстепенную «роль», но все же и без них никак нельзя обойтись! Такой закусочный кексик сделает ваш стол поистине богатым, щедрым и обильным!
- филе курицы – 2 шт.;
- бальзамический уксус – 2 ст.л.;
- горчица острая – 1,5 ст.л.;
- лук – 2 шт.;
- чеснок – 3 дольки;
- шампиньоны – 450 г;
- приправа грибная – 1 ст.л.;
- яйца – 3 шт.;
- сливки 20-33% – 100 мл;
- мука – 2 ст.л.;
- сыр твердый – 100 г.;
- соль, перец, растительное масло;
- петрушка свежая – для украшения.
готовки
порций
Куриный кекс с шампиньонами рецепт
Куриное филе промыть и освободить от всевозможных пленок, косточек и жира. Затем нарезать довольно тонкими, продолговатыми и, по возможности, цельными пластами, примерно такими, как на обычные отбивные.
Каждый такой кусочек необходимо отбить, посолить, припорошить черным перцем и смазать соусом из острой горчицы, растительного масла (1,5 ст.л.) и бальзамического уксуса с одной стороны.
Все смазанные таким образом пласты филе сложить в миску и отставить мариноваться на 30 минут (максимум – сутки).
Для начинки обжарить репчатый лук с крупными ломтиками чеснока (сильно не зажаривать и следить за пламенем огня) с маслом.
Шампиньоны нарезать крупными продольными ломтиками (мелкие грибы можно перерезать пополам), пересыпать в сковороду, добавить грибную приправу, соль по вкусу.
Обжаривать до тех пор, пока вся влага в сковороде не исчезнет, а поэтому жарить грибы без крышки, помешивая.
Приступаем к сборке кекса: огнеупорную форму застелить пергаментом, смоченным в воде. Влажный пергамент хорошо и легче распределяется по форме, заполняя все уголки дна. Пергамент смазать маслом/жиром. Кусочками маринованного филе заполнить форму так, чтобы пластины мяса располагались друг к другу плотно и наполовину свисали с края (ими потом нужно будет накрывать начинку сверху). Проследить, чтобы дно также было застелено пластинами мяса. Оставить пару пластов филе, чтобы накрыть кекс сверху.
Накрыть выходящими за пределы формы кусочками филе начинку, оставшиеся «пустоты» в центре закрыть оставленными ранее кусочками.
Выпекается куриный кекс с указанным количеством продуктов около 50 минут: первые 10 минут при 200 град., следующие 30 – при 180-ти, оставшиеся 10 – при 160-ти. Горячий кекс из формы для запекания не извлекается! Он охлаждается сначала при комнатной температуре, а затем достаточно остывший куриный кекс все в той же форме ставится на окончательное охлаждение в холодильник на 5-8 часов.
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