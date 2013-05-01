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Анна


Плов в сковороде
Очень вкусно! Правда ещё положила немного барбариса. Спасибо!

Ольга


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Спасибо за хороший рецепт. Я немного модернизировала, муку беру пшеничную цельнозерновую и добавляю корицу. Аромат просто нереальный. Очень вкусно, полезно на перекус до обеда.

Марго


Плов в сковороде
Обалденный плов спасибо за рецепт


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Куриный кекс с шампиньонами

Предлагаем разнообразить ваше праздничное застолье вкусным рецептом – куриный кекс с шампиньонами. Допустим приготовить его на Пасху! Как известно, рецепты на Пасху не отличаются особым разнообразием. Такова уж давняя традиция, ведь самое главное в преддверии светлого и самого ожидаемого весеннего праздника – испечь вкусные куличи и подготовить расписные яйца крашенки. А вот мясные блюда играют на пасхальном столе хоть и второстепенную «роль», но все же и без них никак нельзя обойтись! Такой закусочный кексик сделает ваш стол поистине богатым, щедрым и обильным!


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Количество комментариев 0
Дата добавления рецепта 24 апр

Куриный кекс с шампиньонами рецепт с фото

Ингредиенты для рецепта Куриный кекс с шампиньонами:

как приготовить Куриный кекс с шампиньонами


- филе курицы – 2 шт.;
- бальзамический уксус – 2 ст.л.;
- горчица острая – 1,5 ст.л.;
- лук – 2 шт.;
- чеснок – 3 дольки;
- шампиньоны – 450 г;
- приправа грибная – 1 ст.л.;
- яйца – 3 шт.;
- сливки 20-33% – 100 мл;
- мука – 2 ст.л.;
- сыр твердый – 100 г.;
- соль, перец, растительное масло;
- петрушка свежая – для украшения.
80 время
готовки
5 количество
порций
сложность рецепта: средняя

    Куриный кекс с шампиньонами рецепт



    Подготовим куриное филе 1 шагПодготовим куриное филе 1 шагКуриное филе промыть и освободить от всевозможных пленок, косточек и жира. Затем нарезать довольно тонкими, продолговатыми и, по возможности, цельными пластами, примерно такими, как на обычные отбивные.



    Сдобрим куриное филе специями 2 шагСдобрим куриное филе специями 2 шагКаждый такой кусочек необходимо отбить, посолить, припорошить черным перцем и смазать соусом из острой горчицы, растительного масла (1,5 ст.л.) и бальзамического уксуса с одной стороны.



    Замаринуем куриное филе 3 шагЗамаринуем куриное филе 3 шагВсе смазанные таким образом пласты филе сложить в миску и отставить мариноваться на 30 минут (максимум – сутки).



    Обжарим лук 4 шагОбжарим лук 4 шагДля начинки обжарить репчатый лук с крупными ломтиками чеснока (сильно не зажаривать и следить за пламенем огня) с маслом.



    Нарежем и обжарим шампиньоны 5 шагНарежем и обжарим шампиньоны 5 шагШампиньоны нарезать крупными продольными ломтиками (мелкие грибы можно перерезать пополам), пересыпать в сковороду, добавить грибную приправу, соль по вкусу.



    Хорошенько обжарим, пока не испариться вся влага 6 шагХорошенько обжарим, пока не испариться вся влага 6 шагОбжаривать до тех пор, пока вся влага в сковороде не исчезнет, а поэтому жарить грибы без крышки, помешивая.



    Для заливки перемешать яйца со сливками 7 шагДля заливки перемешать яйца со сливками 7 шагДля заливки перемешать яйца со сливками.



    Просеять в сливочно-яичную смесь муку и соль 8 шагПросеять в сливочно-яичную смесь муку и соль 8 шагПросеять в сливочно-яичную смесь муку и соль (0,5 ч.л.), перемешать, растворяя комочки.



    Добавим в смесь натертый сыр 9 шагДобавим в смесь натертый сыр 9 шагКогда смесь станет однородной по консистенции – натереть в нее сыр на мелкой терке, перемешать.



    Начнем собирать кекс 10 шагНачнем собирать кекс 10 шагПриступаем к сборке кекса: огнеупорную форму застелить пергаментом, смоченным в воде. Влажный пергамент хорошо и легче распределяется по форме, заполняя все уголки дна. Пергамент смазать маслом/жиром. Кусочками маринованного филе заполнить форму так, чтобы пластины мяса располагались друг к другу плотно и наполовину свисали с края (ими потом нужно будет накрывать начинку сверху). Проследить, чтобы дно также было застелено пластинами мяса. Оставить пару пластов филе, чтобы накрыть кекс сверху.



    Вылить в форму половину порции заливки 11 шагВылить в форму половину порции заливки 11 шагВылить в форму половину порции заливки.



    выложить обжаренный лук и грибы 12 шагвыложить обжаренный лук и грибы 12 шагТуда же выложить обжаренный лук и грибы, распределить равномерно по заливке.



    Сверху вылить оставшуюся заливку 13 шагСверху вылить оставшуюся заливку 13 шагСверху вылить оставшуюся заливку.



    Накрываем получившийся кекс оставшимися филе 14 шагНакрываем получившийся кекс оставшимися филе 14 шагНакрыть выходящими за пределы формы кусочками филе начинку, оставшиеся «пустоты» в центре закрыть оставленными ранее кусочками.



    Укрываем форму фольгой 15 шагУкрываем форму фольгой 15 шагТеперь форму обязательно и очень плотно укрыть сверху фольгой.



    Достаем кекс из формы 16 шагДостаем кекс из формы 16 шагВыпекается куриный кекс с указанным количеством продуктов около 50 минут: первые 10 минут при 200 град., следующие 30 – при 180-ти, оставшиеся 10 – при 160-ти. Горячий кекс из формы для запекания не извлекается! Он охлаждается сначала при комнатной температуре, а затем достаточно остывший куриный кекс все в той же форме ставится на окончательное охлаждение в холодильник на 5-8 часов.



    Украшаем зеленью и куриный кекс с шампиньонами готов 17 шагУкрашаем зеленью и куриный кекс с шампиньонами готов 17 шагПеред подачей можно украсить его мелко изрубленной свежей петрушкой/укропом. Куриный кекс с шампиньонами готов! Приятного аппетита!





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