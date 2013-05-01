Куриный кекс с шампиньонами рецепт

Подготовим куриное филе 1 шаг Куриное филе промыть и освободить от всевозможных пленок, косточек и жира. Затем нарезать довольно тонкими, продолговатыми и, по возможности, цельными пластами, примерно такими, как на обычные отбивные.

Сдобрим куриное филе специями 2 шаг Каждый такой кусочек необходимо отбить, посолить, припорошить черным перцем и смазать соусом из острой горчицы, растительного масла (1,5 ст.л.) и бальзамического уксуса с одной стороны.

Замаринуем куриное филе 3 шаг Все смазанные таким образом пласты филе сложить в миску и отставить мариноваться на 30 минут (максимум – сутки).

Обжарим лук 4 шаг Для начинки обжарить репчатый лук с крупными ломтиками чеснока (сильно не зажаривать и следить за пламенем огня) с маслом.

Нарежем и обжарим шампиньоны 5 шаг Шампиньоны нарезать крупными продольными ломтиками (мелкие грибы можно перерезать пополам), пересыпать в сковороду, добавить грибную приправу, соль по вкусу.

Хорошенько обжарим, пока не испариться вся влага 6 шаг Обжаривать до тех пор, пока вся влага в сковороде не исчезнет, а поэтому жарить грибы без крышки, помешивая.

Для заливки перемешать яйца со сливками 7 шаг Для заливки перемешать яйца со сливками.

Просеять в сливочно-яичную смесь муку и соль 8 шаг Просеять в сливочно-яичную смесь муку и соль (0,5 ч.л.), перемешать, растворяя комочки.

Добавим в смесь натертый сыр 9 шаг Когда смесь станет однородной по консистенции – натереть в нее сыр на мелкой терке, перемешать.

Начнем собирать кекс 10 шаг Приступаем к сборке кекса: огнеупорную форму застелить пергаментом, смоченным в воде. Влажный пергамент хорошо и легче распределяется по форме, заполняя все уголки дна. Пергамент смазать маслом/жиром. Кусочками маринованного филе заполнить форму так, чтобы пластины мяса располагались друг к другу плотно и наполовину свисали с края (ими потом нужно будет накрывать начинку сверху). Проследить, чтобы дно также было застелено пластинами мяса. Оставить пару пластов филе, чтобы накрыть кекс сверху.

Вылить в форму половину порции заливки 11 шаг Вылить в форму половину порции заливки.

выложить обжаренный лук и грибы 12 шаг Туда же выложить обжаренный лук и грибы, распределить равномерно по заливке.

Сверху вылить оставшуюся заливку 13 шаг Сверху вылить оставшуюся заливку.

Накрываем получившийся кекс оставшимися филе 14 шаг Накрыть выходящими за пределы формы кусочками филе начинку, оставшиеся «пустоты» в центре закрыть оставленными ранее кусочками.

Укрываем форму фольгой 15 шаг Теперь форму обязательно и очень плотно укрыть сверху фольгой.

Достаем кекс из формы 16 шаг Выпекается куриный кекс с указанным количеством продуктов около 50 минут: первые 10 минут при 200 град., следующие 30 – при 180-ти, оставшиеся 10 – при 160-ти. Горячий кекс из формы для запекания не извлекается! Он охлаждается сначала при комнатной температуре, а затем достаточно остывший куриный кекс все в той же форме ставится на окончательное охлаждение в холодильник на 5-8 часов.